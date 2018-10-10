慈庸姊姊有喜！卓冠廷深夜發喜訊 立委洪慈庸懷孕4個月

2018-10-10 00:39

〔記者張瑞楨／台中報導〕結婚將近1年半，台中市新聞局長卓冠廷昨天深夜11時許，於臉書發出喜訊，其妻時代力量立委洪慈庸已經懷孕4個月，「經過這四個多月孕前期的痛苦煎熬，終於開始瞭解要成為父母是那麼不容易」，有趣的是，卓冠廷還是不忘政策與政治，他寫下：將成為父母的我們，都曾參與各種托育、教育政策的討論，如今我們將成為這些政策照顧的對象，「現在的努力都是為了下一代」的這個想法，現在也更為深刻了。

卓冠廷與洪慈庸婚前，對兩人戀情相當低調，遲至2017年4月下旬，才由卓冠廷在臉書中公布已登記結婚的喜訊，卓冠廷還開玩笑說，跟洪慈庸一同用餐，「終於不用戴墨鏡了」，兩人婚後是否有了愛的結晶，也成為眾人臆測對象，卓冠廷還曾經與記者餐敘中，對「關心進度」的記者抱怨說，兩人都很忙碌，「沒有時間與精神，可以好好做人」。

卓冠廷昨天（9日）深夜11時55分，與洪慈庸聯名，透過臉書發佈洪慈庸已經懷孕4個月的喜訊，他說，「是的，有個可愛的小寶貝即將來到我們的生命中了！」。

卓冠廷說，很多朋友從我們婚後就常關心何時有好消息，前陣子也有媒體朋友「關心進度」，慈庸都回覆「有好消息會跟大家報告」，不過，我們想，除了依照家人提醒的「三個月」習俗外，也想等慈庸的身體狀況都更穩定了，再對外界說明，還請體諒。

他寫著，「經過這四個多月孕前期的痛苦煎熬，終於開始瞭解要成為父母是那麼不容易，這段時間感謝慈庸同事們的體諒，協助分擔了工作量，也謝謝爸媽們的關懷。將成為父母的我們，都曾參與各種托育、教育政策的討論，如今我們將成為這些政策照顧的對象，「現在的努力都是為了下一代」的這個想法，現在也更為深刻了」；「迎來新的生命，是喜悅，也是更多的動力，要讓台灣的每一天都往更好的方向前進，也要讓台中持續進步，給每一個孩子，更好的、更幸福的未來。謝謝大家！」。

洪慈庸原本任職科技公司的行銷，卻因其弟洪仲丘服兵役，退伍前於軍中被凌虐死亡，她與國防部交涉，常向媒體記者發言，進而轉戰立委，獲得時代力量提名，成為參選立委的政治素人，她在競選時，受市長林佳龍及其團隊協助，進而與曾任《自由時報》記者、出身新北市鶯歌鎮政治世家的新聞局長卓冠廷交往，兩人於2017年結婚。

洪慈庸臉書貼文：