黨產會凍結中影118億財產 林峯正：非相當對價脫離國民黨

黨產會9日通過認定中影公司為國民黨之附隨組織，黨產會主委林峯正召開記者會，提出相關證據，說明認定中影為國民黨附隨組織的原因。（記者朱沛雄攝）

2018-10-09 15:55

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會今日認定中影為國民黨之附隨組織，名下118億元財產全部凍結，並推定為不當黨產；黨產會主委林峯正在記者會上強調，中影在人事、財務、業務均受國民黨控制，行政處分書將在今日下午送達中影公司，並邀中影於11日協商後續申請許可。

林峯正提及，今日委員會議上認定中影為國民黨的附隨組織，在法律上更精確地講，國民黨曾在人事、財務或業務上，實質控制中影，且以非相當對價脫離的國民黨控制。

林峯正指出，中影為國民黨黨營文化事業，國民黨自己出版的「黨營事業文化專輯」，都自己說中影是黨營事業，中影於民國42年向經濟部申請設立登記，文件上也表明本公司是國民黨中央委員會，並非私人經營，「自己表明自己是黨營」。

「正常公司董事長是董事選的，但中影公司董事長是國民黨選的！」林峯正提及，在人事上，中影過去要換董事長須上書國民黨黨中央，經黨的同意，例如中影前董事長辜振甫便曾在董事會上告知，他當了二屆董事長，想辭職須經黨的同意。

在財務部分，林峯正則說，中影當初設立資本是用日產戲院資本抵充成立的，原本該收歸國有的資產，卻被拿去成立中影。至於中影業務經營，根據中影經營政策記載，中國是配合國民黨文工會進行愛國文宣。

林峯正強調，中影是以非相當對價脫離國民黨，經三中案起訴資料，勾稽比對黨產會的調查，國民黨在95年間，將其所間接持有的中影公司82.56%股權，由中投公司等黨營事業，以每股65元出售給羅玉珍、莊婉均等人，股價更明顯被低估。

林峯正提及，國民黨當初出售股權的價格，未將中影公司所擁有330部影劇著作權價值客觀計入，也明顯低估中影公司所有華夏八德大樓、新世界大樓、中影文化城等三大不動產價值，至少低估18億餘元。

因郭台強花31.1億元入中影，若未來中影資產進一步認定為不當黨產應收歸國有，介入財產該如何處理？林峯正表示，後續還要進行調查，根據黨產條例規定，目前想到的兩種方式是股權保留或現金歸還，最後要如何處理尚未確定。

林峯正說，中影經認定為附隨組織後，依黨產條例4個月內向本會申報財產，名下財產禁止處分。倘有其他資金動用或財產處分需要，可依本會許可要件辦法向本會申請動用，相關正在營運的戲院運作不受影響，消費者仍然可以去買票看電影。

黨產會9日通過認定中影公司為國民黨之附隨組織，黨產會主委林峯正召開記者會，提出相關證據，說明認定中影為國民黨附隨組織的原因。（記者朱沛雄攝）

黨產會9日通過認定中影公司為國民黨之附隨組織，黨產會主委林峯正召開記者會，提出相關證據，說明認定中影為國民黨附隨組織的原因。（記者朱沛雄攝）