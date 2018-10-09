不滿被指蒜商 張麗善之子控告雲林副縣長

2018-10-09 12:59

［記者黃淑莉／雲林報導］國民黨雲林縣長參選人張麗善的兒子張席維今天拿著2015年雲林縣府頒發的「地方型SBIR補助計畫」紀念狀等資料，在律師陪同下前往雲林地檢署控告雲林縣副縣長丁彥哲毀謗，另為了捍衛自己及公司的名譽，針對網路上不實的言論也將委請律師處理。

針對丁彥哲在臉書PO文指張席維擔任詠統生技公司的監察人，質疑他是蒜商。張席維今天由律師陳姿君陪同到雲林地檢署按鈴控告。

陳姿君指出，詠統生物科技並從沒進口一顆蒜頭，從公司登記資料、經濟部網站資料都可查證，丁彥哲的PO文已眛於事實，因此提告毀謗，並將事實公諸於大眾。

張席維拿出公司登記資料進一步指出，公司營業額只有3000萬元，根本無法荷擔丁副縣長所說的這麼高價位的進口，且2015至2017根本沒有進口蒜頭。

張席維強調，當初是看到雲林蒜頭產銷失衡問題，因此投資詠統生技公司，想要透過加工提升蒜頭價值，保障農民收益不因產銷失衡起伏，公司沒有進口過一顆蒜頭，丁副縣長沒有查證之下在網路上散播不實謠言及抹黑，因此提出告訴。

丁彥哲回應指出，張席維的按鈴控告，更加證實了，他們家族確實從事蒜頭生意，而張席維的母親張麗善身為立法委員，她的一言一行對於農業都是有影響力的，他們家人從事任何行業都應該審慎考量利益迴避。既然他們已經提告，那麼後續的一切就交由司法去判斷。