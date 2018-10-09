獨家》不會再沒加害者！促轉會將建「台灣轉型正義資料庫」

為揭露與反省加害體制，釐清國家在威權統治時期做錯什麼？行政院促轉會預定明年10月以前，建置完成國家級「台灣轉型正義資料庫」。（資料庫）

2018-10-09 09:45

〔記者陳鈺馥／台北報導〕不會再沒加害者！為揭露與反省加害體制，釐清國家在威權統治時期做錯什麼？行政院促轉會預定明年10月以前，建置完成國家級「台灣轉型正義資料庫」，彙整政府各情治機關的政治檔案，以釐清加害者責任，讓元凶及共犯結構無所遁形。

「加害者不會只有蔣介石一個人！」促轉會委員強調，時間是轉型正義最大敵人，台灣保存的戒嚴時代政治檔案高達200多萬頁，完整度為民主國家少有，將透過「台灣轉型正義資料庫」重建政治案件審判流程，釐清加害者體制的結構。

據透露，調查局已承諾促轉會配合移交政治檔案，以釐清歷史真相，現有大量歷史檔案放在新店「青溪園區」，該處前身為「警總幹訓班」軍事要地，專門培育警總幹部，蔣介石銅像至今仍聳立在53級階梯高處。

委員指出，台灣的加害體制特色為「高度體制化」、「黨國體制」，從調查局許多檔案可看出背後有更高層級運作，其中國安局扮演關鍵角色，檔案局過去吃了不少閉門羹，促轉會積極與國安局磋商，要讓國安局政治檔案能出土，來還原歷史真相。

此外，現存於國防部後備司令部的警總政治檔案，在促轉會拜會軍方將領後，對方亦承諾配合移交，有利第6波政治檔案徵集；至於在戒嚴時期專門充當「言論打手、洗腦民眾」的新聞局，其箝制出版、電視、影視的相關檔案，文化部影視產局也將完全配合移交。

委員強調，政治受難者一直希望國家能給交代，不再迴避「加害者是誰」，促轉會預定在明年10月前，建置國家級「台灣轉型正義資料庫」，以利總結報告撰寫，未來將公開讓民眾查詢，爬梳不當審判政治案件的受害者、加害者結構。

委員提及，加害體制不光只有蔣介石，執行逮捕的特務、判案軍法官、軍事首長、情治機關首長是誰？一些政治案件更被老蔣改判死刑槍斃，相關審判流程，誰改判、誰加了刑期或死刑，都應完整呈現，目前已知周至柔、彭孟緝等人都參與其中。