潛艦出水航艦出擊 陳其邁「高雄隊」成軍

高雄市9名區域立委及1名不分區立委，組成高雄隊，一起擔任陳其邁的競選總幹事。（記者葛祐豪攝）

2018-10-08 20:18

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市9名區域立委及1名不分區立委，組成高雄隊，一起擔任民進黨高雄市長參選人陳其邁的競選總幹事，面對韓國瑜的空戰，宣告民進黨「潛水艇浮出水面，航空母艦出擊」！

10名立委依選區包括邱議瑩、邱志偉、劉世芳、林岱樺、管碧玲、李昆澤、趙天麟、許智傑、賴瑞隆等9人，加上全國不分區鍾孔炤，全部都是總幹事，由劉世芳擔任總幹事的召集人，管碧玲擔任總幹事的總督導。

10名立委今天下午與陳其邁，一起現身高雄衛武營藝文中心旁草坪，宣告組成高雄隊，展現團結氣勢，將以「光榮、團結、team（挺）高雄」的信念，延續綠色執政、力拼議會過半。

管碧玲表示，高雄市在民進黨執政下，20年來大翻轉，市府築巢引鳳，「築巢」是打造宜居城市、「引鳳」則是發展高科技產業，不容假新聞、假訊息、假民調來抹黑。

劉世芳說，這場選戰是將高雄的光榮感充分發揮，守護高雄的價值，讓高雄的建設繼續往前邁進。

其餘立委則分別強調，歷經謝長廷的「海洋首都」、陳菊的「宜居城市」，成功讓高雄蛻變轉型，相信陳其邁豐富的歷練，將能堅持進步，「也不容外地人來唱衰高雄」。

陳其邁表示，其實每位市民都是高雄隊的最佳成員，歡迎大家共同捍衛高雄的城市光榮，延續綠色執政，繼續推動城市轉型，讓高雄成為國際經貿港市。

陳其邁說：「我以當高雄人為傲」，他選擇做自己，實事求是來努力打拼，而非選舉到了，變了一張臉，天馬行空、好高騖遠，只會說說而已。

10名立委成立高雄隊後，象徵民進黨內部完成整合。劉世芳說，選戰最後40幾天，將做好橫向聯繫，打正面選戰，例如宣揚即將開放的衛武營藝文中心、高雄鐵路地下化等，他們也會輪流上政論節目，幫高雄辯護。

高雄立委們形容，面對韓國瑜的空戰，隨著選戰倒數，民進黨「潛水艇浮出水面，航空母艦出擊」，黨內部派系、組織大團結，相信能打贏這場選戰。

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