中資入侵高雄港？ 基進黨擺設大型木馬質疑投審會

基進黨質疑中資入侵高雄港，在港邊擺設大型「中資木馬」。（記者葛祐豪攝）

2018-10-08 11:38

〔記者葛祐豪／高雄報導〕中資入侵高雄港？基進黨配合喜樂島「全民公投反併吞」全台巡迴專車「胖鯨號」抵達高雄，今早在高雄港擺設大型「中資木馬」，質疑投審會應嚴格把關。

《日本經濟新聞》於9月17日報導「台灣默默地讓中國國營公司接管港口區」，指出中國國營航運龍頭「中遠集團」（COSCO）收購「香港東方海外國際」（OOIL），順勢掌控原本在台灣跟美國碼頭的經營權。

基進黨曾於9月20日召開記者會，質疑相關背後投資者、董事會和轉手收購的母公司，與中資背景企業有高度身份重疊和可議之處。

隔天本報追蹤報導，台灣港務公司回應說，台灣東方海外是以身兼中國遠洋企業（台灣）董事長徐定心以「個人名義」買下，是否涉及中資應交由投審會認定。

投審會則回應，香港東方海外並非台灣東方海外的母公司，徐定心和另外兩位最終受益人也並非中國人，因此認定並無中資身份和背景，無立即涉及中資之疑慮（但附帶三項決議）。

今天適逢喜樂島「全民公投反併吞」全台巡迴專車「胖鯨號」抵達高雄，基進黨於高雄港邊升起象徵中資入侵的超大型木馬，並提出3點對投審會的質疑。

基進黨旗鼓鹽市議員參選人洪正質疑，在現行法規底下，只能從最終受益人的身份，判定是否擁有中資背景，依舊未能確保是否為「白手套」的質疑，投審會如何確定徐定心不是中資「白手套」？

基進黨鳳山區市議員參選人李雨蓁質疑說，擁有台灣港口碼頭的「台灣東方海外」新任董事會，全部被列為「百慕達商東方海外（代理）有限公司」的代表法人，巧合的是，香港東方海外註冊地剛好也在百慕達，如何確定「百慕達」背後不是中資「第三地」？台灣政府難道不該警覺嗎？

基進黨左楠區市議員參選人李欣翰表示，「台灣中國遠洋企業」跟「中國中遠集團」關係到底為何？身兼台灣中國遠洋企業跟台灣東方海外董事長的徐定心，是中資在台灣的護身掩護嗎？

基進黨並提醒政府，美國副總統彭斯演說後，「全球防中網」儼然成形，台灣必須如同美國一般，對內清除各種中國的滲透統戰跟白蟻，成為全球防中網體系的一個環節。因此，政府必須正視高雄港碼頭是否已經被中資背景者給佔奪。

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