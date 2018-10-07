柯P有乾妹妹？力挺黃文玲 柯爸、柯媽認乾女兒

彰化縣長參選人黃文玲競選總部成立大會，台北市長柯文哲的爸爸、媽媽到場相挺，認黃文玲（圖左二）為乾女兒。（記者劉曉欣攝）

2018-10-07 13:55

〔記者劉曉欣／彰化報導〕台北市長柯文哲多了一位乾妹妹？因為柯文哲的爸爸、媽媽今天到彰化市，參加「乾女兒」彰化縣長參選人黃文玲競選總部成立大會，三鞠躬拜票；柯爸說，黃文玲就跟柯文哲一樣，有心又熱心、來做彰化縣長，會跟柯文哲治理台北市一樣進步！柯媽媽強調，她力挺黃文玲，就是代表柯文哲力挺黃文玲，因為「母子一條心」！

柯文哲爸爸表示，他跟黃文玲的父親，也就是彰化老縣長黃石城是多年好友，今天特別從新竹到彰化來為「乾女兒」黃文玲站台，因為黃文玲為人處事就跟柯文哲一樣，所以他認黃文玲為「乾女兒」。

柯文哲的媽媽指出，黃文玲很乖，很好，這樣的人才會認做「乾女兒」，因為如果是壞人，這樣要如何是好？

柯媽媽強調，她力挺黃文玲，因為黃文玲是做事腳踏實地的人，這也是代表柯文哲力挺黃文玲，來為黃文玲加油，因為「母子一條心」！

柯媽媽也為黃文玲打抱不平，因為有民調說黃文玲支持度只有1％，她認為這樣認真做事的人，不可能是這樣的民調，「沒有的事，不要亂聽，不要亂說」，就像柯文哲捲入器官移植事件，都是一樣被抹黑，這根本都不是事實，

柯媽媽說，現在藍綠都在罵人，以前她也很綠，但現在綠的也要罵人，「這樣以後怎麼做朋友？」希望大家和氣合作，都能相處得好，才能有辦法做事。

黃文玲強調，感謝乾爸爸、乾媽搭來加油打氣，這一次把藍綠換掉，讓白色力量在彰化崛起，翻轉彰化，翻轉台灣！