國民黨再陷分裂？ 劉政鴻挺無黨羅雪珠拚頭份市長

國民黨籍前苗栗縣長劉政鴻（左2）今早為無黨籍頭份市長參選人（中）站台。（記者鄭名翔攝）

2018-10-07 12:04

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕頭份市為苗栗縣人口最多城市，目前有國民黨提名參選人陳永賢、無黨籍羅雪珠、黃育烈三強鼎立爭市長，今早羅雪珠競選總部成立，國民黨籍前苗栗縣長劉政鴻出席站台，強調政治人物基本條件首重清廉，並稱已向黨主席吳敦義「報備」，將挺無黨籍的羅雪珠爭取市長寶座，形成前、現任縣長支持不同調，藍營恐再面臨分裂。

苗縣議員、前頭份鎮長陳永賢此次回鍋角逐市長，經國民黨內初選出線，獲黨提名，日前競選總部成立大會上，前總統馬英九也特地站台力挺，苗栗縣長徐耀昌也多次為他背書，呼籲藍軍團結重奪頭份市。

今早無黨籍縣議員羅雪珠競選總部成立大會，現場湧進千餘名支持群眾熱情吶喊，國民黨籍前縣長劉政鴻、前副縣長林久翔皆出席站台，形同苗栗劉派勢力向羅雪珠靠攏。劉政鴻說，已向黨主席吳敦義報備，將全力支持無黨籍的羅雪珠。此舉也被外界解讀，是與支持陳永賢的徐耀昌地方派系暗中角力。

縣長徐耀昌妻子蔡麗卿也出席站台，強調頭份市過去八年在市長徐定禎執政下停滯不前，需要有能力的人翻轉頭份。而儘管蔡代表丈夫站台，但徐耀昌競選總部發言人林佛樹強調，縣長對三位市長參選人雖皆情義站台，但仍全力支持黨提名的陳永賢。