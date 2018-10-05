欽服彭斯引述魯迅名句 他驚呼中國人「背脊會毛起來」

2018-10-05 17:27

〔即時新聞／綜合報導〕美國副總統彭斯（Mike Pence）4日對中國發表幾近「檄文」的演說，內容大力抨擊中國，當中甚至引用中國作家名言，我國專欄作家朱宥勳在臉書PO文，針對彭斯在演說末段精準引述已故中國作家魯迅作品，欽佩地稱讚道「若我是中國人，看到敵國這樣信手拈來自家典故，真的會背脊毛起來」。

美國副總統彭斯演講末段引述魯迅經典名句：「中國人對於異族，歷來只有兩樣稱呼：一樣是禽獸，一樣是聖上。從沒有稱他朋友，說他也同我們一樣的」。彭斯如此精準且具深意的引文，讓朱宥勳直呼厲害，朱接著更嘆服道，「他（指彭斯）還不是引用哪個中國官方不喜歡的作家，而是中國官方會一直標舉的作家來批判中國政府」。

朱宥勳評道，彭斯選用此典故，屬「超連結」式引用手法，他解釋，引文真正要說的，不僅那句話本身，而是藉由典故讓聽者去找出原作的「後話」，朱進一步附上魯迅《隨感錄》原文，建議讀者可藉由閱讀全文，感受美國副總統彭斯這次對中國演說中所蘊含的重量與深沉。

隨感錄－四十八 －魯迅

中國人對於異族，歷來只有兩樣稱呼：一樣是禽獸，一樣是聖上。從沒有稱他朋友，說他也同我們一樣的。

古書裡的弱水，竟是騙了我們：聞所未聞的外國人到了；交手幾回，漸知道「子曰詩云」似乎無用，於是乎要維新。

維新以後，中國富強了，用這學來的新，打出外來的新，關上大門，再來守舊。

可惜維新單是皮毛，關門也不過一夢。外國的新事理，卻愈來愈多，愈優勝，「子曰詩云」也愈擠愈苦，愈看愈無用。於是從那兩樣舊稱呼以外，別想了一樣新號：「西哲」或曰「西儒」。

他們的稱號雖然新了，我們的意見卻照舊。因為「西哲」的本領雖然要學，「子曰詩云」也更要昌明。換幾句話，便是學了外國本領，保存中國舊習。本領要新，思想要舊。要新本領舊思想的新人物，駝了舊本領舊思想的舊人物，請他發揮多年經驗的老本領。一言以蔽之：前幾年渭之「中學為體，西學為用」，這幾年謂之「因時制宜，折衷至當。」

其實世界上絕沒有這樣如意的事。即使一頭牛，連生命都犧牲了，尚且祀了孔便不能耕田，吃了肉便不能榨乳。何況一個人先須自己活著，又要駝了前輩先生活著；活著的時候，又須恭聽前輩先生的折衷：早上打拱，晚上握手；上午「聲光化電」，下午「子曰詩云」呢？

社會上最迷信鬼神的人，尚且只能在賽會這一日抬一回神輿。不知那些學「聲光化電」的「新進英賢」，能否駝著山野隱逸，海濱遺老，折衷一世？

「西哲」易卡生蓋以為不能，以為不可。所以借了Brand的嘴說：「All or nothing！」