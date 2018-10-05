轟觀塘環評綁深澳電廠 謝立功批「賴神」邏輯難理解

針對行政院長賴清德今天提出觀塘環評案與深澳電廠連動的新說法，謝立功抨擊說，賴神的前後邏輯，令人難以理解。（記者俞肇福攝）

2018-10-05 16:39

〔記者俞肇福／基隆報導〕行政院長賴清德今天總質詢表示，「若觀塘天然氣接收站案環評能通過並順利興建，政院就能同意經濟部重新評估深澳電廠停止興建的可能性」；國民黨基隆市長參選人謝立功抨擊，行政院長賴清德的前後邏輯，讓人無法理解。難怪有網友說賴「神」的邏輯，當真是「神」邏輯。

謝立功總部抨擊說，政府為何原有乾淨核能不用，硬將觀塘天然氣接受站和深澳電廠綁在一起，逼迫人民從中選擇其一？營造出「不是犧牲桃園大潭藻礁，就是犧牲人民身體健康」氛圍，無疑流氓行徑。

第二，蔡英文政府對人民承諾頻頻跳票，例如，蔡英文曾說勞工是心裡最軟那一塊，但卻強推一例一休堅持砍7天假，或者是罔顧人民安全，核災食品適時開放等，說謊成性，一再欺騙民眾感情。

謝立功指出，現在行政院長賴清德又來提出這些承諾，又未斬釘截鐵說「不蓋深澳電廠」，搞不好選後又變調，叫外界如何相信行政院說法。

謝立功說，他高度懷疑行政院、民進黨立委這個時間點拋出深澳和觀塘議題，只是試圖轉移葛特曼事件焦點，替綠營選情止血罷了，對於民眾真正所需，他們根本毫不在乎。