離譜！國民黨3公投「死人連署」全破萬

中選會對3投案連署名冊統計表。（資料來源：中選會）

2018-10-05 09:31

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中選會查對國民黨「反深澳電廠」公投連署結果今出爐，高達17萬9653人不符規定遭剔除，「有偽造情事」7萬2184人，離譜「死人連署」竟有1萬1461人、重複簽署「充份數」高達1萬8448人。

國民黨立委林德福所提「反深澳電廠」全國性公民投票案，各地戶所10月4日截止查對，結果國民黨第二階段送交的49萬2818份連署書，符合規定為31萬3165人，不符規定17萬9653人。

據中選會統計，國民黨「反空污、反核食、反深澳電廠」三公投「死人連署」人數，皆為1萬1千多人。

其中，今日公布的「反深澳電廠」公投「死人連署」有1萬1461人，郝龍斌「反核食」公投「死人連署」1萬1534人，至於上週末公布的盧秀燕「反空污」，早在連署前死亡的民眾有1萬1849人，國民黨三公投「死人連署」人數僅差幾百人。

「反深澳電廠」公投7萬多造假

在造假方面，「反深澳電廠」公投「有偽造情事」有7萬2184人、重複簽署1萬8448人、姓名錯誤或不明1萬4188人、身分證字號錯誤或不明1萬2251人，連自家地址都寫錯有3萬3937人。

此外，在「有偽造情事」項目，台北市5萬多份連署書中，有1萬4126人出現偽造、2556人連署前死亡；高雄市的7萬2千多份連署中，「有偽造情事」3萬5296人，台南市也有9732人出現偽造情事。

官員痛批，國民黨三公投出現大量離譜的造假現象、「死人連署」數字也非常相近，合理研判為同一民眾生前資料被偽造抄寫在三份連署書上，才會出現如此離譜結果。