高齡化社會 蘇煥智推長照政策

新大同草根民主連線參選人今提共同政見，無黨籍台南市長參選人蘇煥智表示，台南已成高齡化社會，解決長照問題刻不容緩。（圖由蘇煥智競選總部提供）

2018-10-04 16:16

［記者王涵平／台南報導］新大同草根民主連線參選人今提共同政見，無黨籍台南市長參選人蘇煥智表示，台南已成高齡化社會，解決長照問題刻不容緩。

蘇煥智與市議員參選人蔡四結、高忠義與陳志峰等連線成員公布高齡化照顧政策。蘇煥智表示，目前中央政府的長照對策不但緩慢，方向還錯誤，關心高齡者是他從事公職以來一直努力的目標，除了擔任立委期間推動老人年金與老農津貼，擔任縣長期間也大力推動村里關懷中心、行動健檢與新大同社會營造運動，目標就是讓台南的高齡者過得健康、有尊嚴。

連線共同公布的高齡化照顧政策包括，台南應比照其他5都，65歲以上老人健保免費，比照身障者全額補助健保保費。

推動「長照保險」老人有所養，長輩有專人在照護，這是目前韓國、日本已經推動10年以上的制度。

推動「推動社區照顧關懷據點（里關懷中心）2.0」，關懷中心增設專職社工人員，負責策劃推動關懷中心相關業務，協助老人的終身學習、並成為社區具有整合性長照的第一線服務管理據點。檢討並增加行動醫院的檢測內容。

「破除長照共產主義的體制」，在有限的國家資源下，應該充分讓民間有參與發揮的舞台，應採取開放自由，尊重市場的基本原則。強化直轄市下設區在推動長照政策下的角色。