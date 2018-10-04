葛特曼批柯 洪耀福：與民進黨「百分之一萬無關」

2018-10-04 14:16

〔記者楊淳卉／台北報導〕《屠殺》作者伊森‧葛特曼來台開記者會，直指台北市長柯文哲教導中國人如何使用葉克膜，並使用在器官移植上，引發爭論。民進黨秘書長洪耀福今重申，此事與民進黨「百分之一萬沒有關係」，民進黨不會主導、運作、介入、炒作此事，民進黨在裡面沒有角色。台北市長選舉應回歸市政與人選討論，不要模糊焦點。

洪耀福表示，指控方要有確實證據做基礎，否則做任何指控，都非常不道德。他認為，如果這樣的攻擊沒有事實根據，來台灣開記者會做攻擊，對台灣選舉造成影響，是不恰當行為。

洪耀福表示，很多人痛恨以這樣方式攻擊柯文哲，但若在沒證據下抹黑民進黨，說是民進黨操作，這些人也犯了下同樣的錯誤。，「這跟你痛恨其他人用這種方式來抹黑柯文哲，道理是一樣的」

洪耀福表示，民進黨長期就是被抹黑、攻擊的受害者。過去國民黨捏造宇昌案，漫天蓋地攻擊民進黨，民進黨被不實攻擊深受其害，也理解被攻擊者的痛苦。因此，民進黨更不可能用這種方式攻擊對手，包括柯文哲。

洪耀福表示，宇昌案牽涉台灣生計產業，對台灣生計產業產生很大傷害。而器官捐贈議題，牽涉高度醫學專業，醫療在台灣是很重要的行業，要指控台灣的優勢產業，要更為小心。

被問到是否相信柯文哲，洪耀福表示，這件事情超過他的知識範圍，他不理解，但「我相信柯文哲會相信我說的話。」