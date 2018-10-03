國民黨臉好腫！譏入聯公投不合格率54％ 中選會秀數據打臉

國民黨發言人洪孟楷昨說，2008年民進黨所提「入聯公投」連署書不合格率高達54％，中選會公布數據顯示只有19.89％，反而是當年國民黨蕭萬長提的「反聯公投」不合格率更高，達22.51％。（擷取自中選會網站）

2018-10-03 17:22

〔記者李欣芳／台北報導〕中選會決定對國民黨「反空污」公投案死亡連署等偽造情事提出刑事告發，國民黨發言人洪孟楷反擊說，2008年民進黨所提入聯公投連署書不合格率高達54％，才是真正造假王，晚報今天也有相關報導，中選會今天下午發布新聞稿澄清說，當初由民進黨主席游錫堃所提入聯公投的不合格率其實是19.89％，並非54％。

國民黨這下子糗大了！因為根據中選會新聞稿公布的資料，當年由國民黨副總統參選人蕭萬長所提的返聯公投，不合格率竟高過民進黨入聯公投的不合格率。

中選會新聞稿指出，當初蕭萬長領銜提出「您是否同意我國申請重返聯合國及加入其它組織，名稱採務實、有彈性的策略，亦即贊成以中華民國名義、或以台灣名義、或以其他有助於成功並兼顧尊嚴的名稱，申請重返聯合國及加入其他國際組織？」，統計連署人名冊共有150萬2326張，其中符合規定116萬4092張，不符規定33萬8234張，不合格率為22.51％。

中選會說，游錫堃領銜提出「1971年中華人民共和國進入聯合國，取代中華民國，台灣成為國際孤兒。為強烈表達台灣人民的意志，提升台灣的國際地位及參與，您是否同意政府以「台灣」名義加入聯合國？」統計連署人名冊共有156萬6593張，其中符合規定125萬5060張，不符規定31萬1533張，不合格率為19.89％。

中選會說，媒體報導過去公民投票案之連署不合格率有明顯錯誤，中選會並公布多個公投案的歷史資料，為避免外界引用錯誤資料導致社會誤解，中選會特此澄清。