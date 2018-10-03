鄭朝方總部頭前溪願景 5歲童送「奪冠」畫作加油

一名5歲半小妹妹阿君畫了一幅「我的第一名」畫作，送給鄭朝方哥哥為他加油。 （鄭朝方提供）

2018-10-03 13:15

〔記者廖雪茹／新竹報導〕民進黨新竹縣長參選人鄭朝方，以人文藝術方式宣傳政見理念，競選總部特製手繪頭前溪大型插畫，意外引發小朋友的共鳴；一名5歲半小妹妹阿君看了插畫後，特地畫了一幅「我的第一名」畫作，送給朝方哥哥為他加油。

「我畫你得第一名，其他人都幫你拍手！」阿君說，朝方哥哥有愛心，就是她心目中的第一名！阿君媽媽進一步解釋，「孩子的眼中沒有顏色，只有愛心和真誠，這是她最單純的感受，也是她心中真正的第一名。」

阿君媽媽說，9月初帶著孩子參加社區交流活動，碰到鄭朝方以親切的口吻互動玩遊戲，還一起製作營養午餐，帶阿君認識食材，讓小小年紀的孩子印象深刻；後來，阿君看到競選總部裡的手繪頭前溪，啟發了靈感，花了3、4天時間完成這幅作品，還堅持要親自送到朝方哥哥手上。

鄭朝方很感動，特地將畫掛在競選總部裡。另外也有一對住在竹北的小姊妹，放假時寫了卡片到競選總部來投遞，為朝方哥哥加油打氣。鄭朝方表示，孩子的反應最真實，他也會把這股力量化作堅定信念，繼續拚下去。

鄭朝方說，照顧下一代，是身為地方首長必須承擔的責任，因此他特別看重孩子的教育。讓每個孩子從小認識土地、生活得更好、吃得更安心，所以他提出的政見就是以教育、交通、環境為主，創造新竹縣的美好生活圈，讓老有所終，壯有所用，幼有所長。

一名5歲半小妹妹阿君畫了一幅「我的第一名」畫作，送給鄭朝方哥哥為他加油。 （鄭朝方提供）