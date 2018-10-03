賴揆為促轉會事件道歉 王金平肯定吳佩蓉「吹哨」

行政院長賴清德昨日在立法院正式為促轉會「東廠」事件道歉，承諾將成立專案小組針對該事件展開外部調查，釐清真相後向社會大眾說明，國民黨立委、前立法院長王金平表示，前促轉會副研究員吳佩蓉扮演「吹哨者」，是執政黨需要的良心，不該只是默默地離去。（資料照）

2018-10-03 12:59

〔記者林良昇／台北報導〕行政院長賴清德昨日在立法院正式為促轉會「東廠」事件道歉，承諾將成立專案小組針對該事件展開外部調查，釐清真相後向社會大眾說明，國民黨立委、前立法院長王金平表示，前促轉會副研究員吳佩蓉扮演「吹哨者」，是執政黨需要的良心，不該只是默默地離去。

王金平表示，因為有吳佩蓉挺身而出，扮演「吹哨者」，才讓整件事情曝光。雖然她的立場與正義的看法，可能與每個人不盡相同，但王金平肯定吳佩蓉堅持大是大非的作為，縱使千夫所指，也以身相殉，讓人尊敬與感動。王金平認為吳佩蓉是珍寶，是執政黨需要的良心。

王金平指出，吳佩蓉曾擔任文化部長鄭麗君在立委任內的法案助理，因為她對故宮預算縝密的爬梳與對財政監督的使命感，讓鄭麗君在審查預算時更為精準、表現更為突出，當時就很佩服吳佩蓉的工作表現。

金管會為嚴查金融企業，大力鼓勵內部檢舉，積極推動「吹哨者保護機制」，建立保護吹哨者與企業商譽的規範。當吹哨者決定揭發的對象換成了政府，卻看到吹哨者「公親變事主」，戰戰兢兢、百般道歉，政府卻無法保護吹哨者的信譽。

王金平說，台灣社會應對揭弊者給予更多支持。尤其一個以「促進轉型正義」為職志的機構，更應鼓勵追求正義的吹哨者，吳佩蓉不應該只是默默地離去。

王金平強調，轉型正義有其必要，但正義不可因為權力而轉型。

王金平並以《道德經》為例，「以三十輻共一轂，當其無，有車之用。埏埴以為器，當其無，有器之用。鑿戶牖以為室，當其無，有室之用。」唯有個人放下成見與黨派利益，才能真正得到轉型正義的崇高目標。台灣的自由民主經過多少先賢先烈前仆後繼爭取，大家要好好珍惜、捍衛得來不易的成果。