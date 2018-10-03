魔咒？埔里鎮又一里長往生 本屆6人未任滿

埔里鎮籃城里長黃金生不幸因病過世，他自幼習武，也熱心指導學童打拳強身。（資料照，記者佟振國攝）

2018-10-03 08:40

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮籃城里長黃金生昨傳不幸病逝消息，享壽70歲，黃金生擔任3屆里長，為人熱心和善，認真負責，驟逝令鄉親、里長同僚難過不捨。而埔里本屆里長似乎命運多舛，33里中有6人無法任滿，其中5人往生，1人因賄選案遭解職，補選案即多達4次，以及3里由里長遺孀當選里長，均創下當地有史以來紀錄，鎮長周義雄曾率里長拜拜祈福，似乎仍難敵魔咒，也在地方引起不小議論。

據了解，籃城里長黃金生今年7月因身體不適入院檢查，竟已罹患肺腺癌末期，雖積極展開治療，仍難敵病魔不幸辭世，黃任3屆里長，積極進行社區牆面彩繪，不跟風抄襲，而是將社區特有的民俗文化、物產融入其中，開埔里社區彩繪之先，又推動社區觀光休閒產業，開辦社區廚房，照顧獨居長輩，熱心投入地方事務，深受里民肯定，驟逝也令鄉親、里長同僚難過不捨。

埔里本屆（第20屆）里長似乎不平靜，33里有6里未能做滿任期，先前鎮長周義雄曾親率里長至寺廟拜拜祈福，但仍發生憾事，其中西門、珠格、蜈蚣、大城、籃城里長往生，枇杷里則是涉及賄選判決定讞遭解職，由於西門、珠格、枇杷、蜈蚣等4里里長任期未過半，公所4度辦理補選，除枇杷里之外，其餘3里均由里長遺孀當選，繼續服務里民，以及透過補選產生4位女里長，均創下埔里地方自治史上紀錄。

有里長們私下表示，現在的里長難為，為民服務案件多，打拚之餘還是要注意身體健康，也希望這些不好的紀錄能到此為止，往後別再發生。