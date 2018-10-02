談器官移植爭議 《屠殺》作者：柯文哲是騙子

《屠殺》作者伊森．葛特曼2日下午在台北國賓飯店召開國際記者會，面對媒體提問「是否認為柯文哲是騙子？」葛特曼回答：「YES！」（記者黃耀徵攝）

2018-10-02 15:50

〔記者吳亮儀／台北報導〕《屠殺》作者伊森．葛特曼今天開記者會，說明書中內容，他明確指出，柯文哲醫師受訪當時知道，「從台灣來的病人不必擔心從囚犯或毒癮犯者取下的器官會不健康，因為器官都來自法輪功」，但他也認為，柯文哲是個「騙子」（Liar）。

葛特曼在記者會敘述書中內容，包括他訪問許多中共警察的口述，說明他們如何摘取法輪功和新疆維吾爾族人的器官等；他提到柯文哲的內容時，明確說明：「柯文哲醫師知道的是，從台灣來的病人不必擔心從囚犯或毒癮犯者取下的器官會不健康，因為所有器官都來自法輪功。」

記者會後有人提問：「是否認為柯文哲是騙子？」葛特曼回答：「YES！」

葛特曼說，他認為，在中共活摘器官這件事情上，柯文哲扮演的是一個中間的角色，一是讓有錢人能到中國做器官移植，二是做推銷員角色，將葉克膜器材賣到中國，三是導師角色，教導中國人如何使用葉克膜並使用在器官移植上，他認為這是最邪惡（Evil）的部分。

葛特曼說，當時柯文哲在接受他訪問前3個月有到中國參加葉克膜的研討會，他認為柯文哲參與程度很高，因為柯是當中唯一非中國講者；葛特曼說：「我們當時把一些懷疑有做政治犯和良心犯的器官移植的醫院圈起來。」但葛特曼強調，他們不清楚柯文哲到底做了甚麼，但他仍將柯文哲列入「有活摘器官嫌疑」。

葛特曼說，葉克膜對器官移植很重要，因為若有葉克膜可讓肺臟和心臟延長8小時，他舉簡報上一名和他合照的維吾爾族女性為例，她可用的器官中若沒有葉克膜，大約只價值25萬美元，但若有葉克膜，可到35萬美元。

對於柯文哲曾說可能會跨國告他，葛特曼說，他並非律師、這等發生了再說；至於是否會願意和柯文哲對質，葛特曼說，他知道是在選舉、這恐被說成是外國勢力介入台灣選舉，「但我不代表美國或其他國家」。

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