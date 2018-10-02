指柯P涉器官移植爭議 《屠殺》作者：柯是騙子

《屠殺》作者伊森．葛特曼。（記者黃耀徵攝）

2018-10-02 14:58

〔即時新聞／綜合報導〕《屠殺》（The Slaughter）作者伊森．葛特曼（Ethan Gutmann）今天下午2時召開記者會，介紹《屠殺》一書所提中共活摘器官內幕，並重提台北市長柯文哲知悉活摘器官來源一事。現場有記者以英文提問：「你認為柯文哲醫師是個騙子嗎？」（Do you think that Dr. Ko is a liar?），葛特曼聞言略加思索，點頭回答「是的」（Yes.）。

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