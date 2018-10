指柯P涉器官移植爭議 《屠殺》作者：柯是騙子

《屠殺》作者伊森.葛特曼。(記者黃耀徵攝)

2018-10-02 14:58

〔即時新聞/綜合報導〕《屠殺》(The Slaughter)作者伊森.葛特曼(Ethan Gutmann)今天下午2時召開記者會,介紹《屠殺》一書所提中共活摘器官內幕,並重提台北市長柯文哲知悉活摘器官來源一事。現場有記者以英文提問:「你認為柯文哲醫師是個騙子嗎?」(Do you think that Dr. Ko is a liar?),葛特曼聞言略加思索,點頭回答「是的」(Yes.)。

