「侯小宜」遭酸抄襲「蘇小妹」 蘇貞昌：看得出是山寨版

針對「蘇小妹」和「侯小宜」的比較，蘇貞昌以中國土豪比喻，他說，就算在有錢做的山寨版都讓人家笑，被人家看不起、也不鼓勵。（記者邱書昱攝）

2018-10-01 20:54

〔記者邱書昱／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜近期推出AR擴增實境的「侯小宜」，也被外界拿來和對手民進黨新北市長參選人蘇貞昌先前推出的「蘇小妹」相比。蘇貞昌今天受訪時表示，競選總部很多的新創都是青年團隊辛苦研發，但是一再被模仿，「看出誰才是新創、誰是山寨版」，儘管模仿在像，「都像中國的土豪一樣，不值得鼓勵。」

以藍綠參選人推出的互動科技相比較，侯友宜的「侯小宜」只要在競選總部打卡區掃QR Code就會出現一起合影，而蘇貞昌的「蘇小妹」則是會和民眾即時互動，示範甩髮、打招呼等動作。這也成為兩位參選人再度被外界視為「模仿」的戰區。

對此，蘇貞昌就以中國土豪比喻，他說，全世界都倡導保護智慧財產權，中國土豪再有錢，做的山寨版都讓人家笑，被人家看不起、也不鼓勵，競選總部很多的新創，都是由青年團隊辛苦研發，但一再被模仿。

蘇貞昌也向選民喊話說，希望大家鼓勵年輕的團隊，「我們的新創，讓山寨版再怎麼模仿的像，都像中國的土豪一樣，不值得鼓勵。」