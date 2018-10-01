疑傅崐萁人馬阻擋 花蓮縣府點交財產遭轟出門外

2018-10-01 16:38

首次上稿 15:49

更新時間 16:38

〔記者楊淳卉／台北報導〕前花蓮縣長傅崐萁上月25日入監服刑，由蔡碧仲代理花蓮縣長。據了解，蔡碧仲今上午指派3名縣府員工，北上前往位於台北市青島東路的花蓮縣府台北辦公室，點交縣府財產公文及檔案。然而，縣府員工卻遭自稱「新房客」的鲍姓男子阻擋、還轟出門外，目前仍不得其門而入。不過，經確認，這名鲍姓男子並非新房客，而是仲介，有消息指稱，疑似就是涉入傅崐萁理想大地案的榮亮公司負責人鮑廣廷。

據了解，在蔡碧仲指示下，花蓮縣府上週五與縣府台北辦公室主任曹振忠聯絡確認，今天赴台北辦公室點交縣府財產。今天上午，人在辦公室內的曹振忠為縣府員工開門，除了曹振忠外，房內還有另一名鲍姓男子。

當縣府員工準備點收文件時，鲍姓男子突然阻止，並出示簽約文件，宣稱自己是該辦公室的新房客，房內都是私人財產，不准縣府員工搬動，並將曹振忠及3名縣府員工全部轟出門。不過，經確認，鲍姓男子雖然自稱是新房客，但實際與房東簽約的新房客，卻是另一名謝姓女子，而鲍姓男子只是新房客的仲介。還有消息指出，這名鲍姓男子，疑似涉入傅崐萁理想大地案的榮亮公司負責人鮑廣廷。

令人不解的是，鲍姓男子將眾人趕出時，原本握有辦公室鑰匙的曹振忠，還將鑰匙交給鲍姓男子。爾後，即便縣府員工通知警方協助處理，但鲍姓男子主張此事為民事糾紛，堅持不讓眾人進門，並隨即將房門鎖上後離開現場。導致後來眾人不得再進入，也聯絡不上鲍姓男子。

據了解，花蓮縣府於承租辦公室期間，辦公室屬縣府財產，但租約已在9月15日到期，退租的程序則還未走完，官房也尚未用印。然而，呂姓房東已經在16日與新房客簽約，並即日生效。

縣府員工截至目前為止都無法入內，正在台北辦公室外等待。