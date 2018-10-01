台大教授偷渡挺管文宣進課堂 學生怨：很不舒服！

台大校長遴選案至今仍未解，挺管中閔（見圖）教授組成的台大自主聯盟最近卻被爆出印文宣，在課堂上廣發給學生。（資料照）

2018-10-01 07:04

〔即時新聞／綜合報導〕台大校長遴選案至今仍未解，挺管中閔教授組成的台大自主聯盟最近卻被爆出印文宣，在課堂上廣發給學生，有中文系學生直言感到不舒服，質疑該文宣帶有政黨色彩，還被偷渡進課堂，是否有引導學生往特定方向思考的意圖？

台大教授賀德芬昨晚在臉書代為PO出中文系學生的投書，該生表示，開學第一週9月14日的第六節課，中文系一堂必修課的教授除了發講義，並在課堂上發表挺管中閔言論，隨後便請助教發台大自主聯盟所印的文宣品給全班學生。

該生表示，自從進到台大後，就充分感覺自由開放的校氣，多數老師能接納學生不同觀點，因此當他看到老師發文宣，感到錯愕與不解。該生進一步認為，該文宣帶有政黨色彩，老師也在發文宣前說了具有鮮明立場的言論，對一個新生而言，僅接到片面的資訊，是否有引導學生往特定方向思考的意圖？

該生強調，會認為該文宣有政黨色彩，原因是該文宣用於解釋遴選問題，但內容又提及「北農效應」，質疑此舉例的說法難道完全無政黨色彩？他也提到，國民黨議員參選人羅智強最近頻頻張貼廣告，寫著「拒投民進黨，台大有校長」，種種行為讓他實在難以相信，想進入台大校園的政治力只有執政黨而已。

該生最後呼籲，參與這場風波裡的人都好好想想，究竟是政黨的利益重要，還是讓學生擁有平靜的學習環境重要？台大學生應當享有良好的受教權利，而非淪為政治鬥爭之下的犧牲品。