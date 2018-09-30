陳其邁客家後援會今成立 強調母語是民族靈魂

陳其邁客家後援會今成立（記者王榮祥翻攝）

2018-09-30 23:04

〔記者王榮祥／高雄報導〕民進黨高雄市長參選人陳其邁今成立客家後援會，超過500位客家大老與社團代表出席，並高喊「客家挺其邁，其邁挺客家」，有客家耆老致詞時痛批國民黨不知悔改，到2018年竟還有參選人以公然打壓母語為政！

高市客委會前主委廖松雄表示，客家人數雖少，但大家都非常團結，也都以自己文化為傲，傳承族群文化，是每一個客家人都有自覺的責任和義務，這次看到國民黨參選人主張母語回家學，不要浪費學校時間，「國民黨最好有臉說這種話，韓國瑜不用想拿客家票了！」

客委會主委李永得說，母語是族群的根，特別是台灣幾項母語如台語、客語、原住民族語，都被聯合國警示說是瀕危語言﹔民進黨第一次執政時推動學校鄉土語言教育，就是要挽救這些語言，看到國民黨參選人這麼沒有國際觀，實在令人遺憾。

陳其邁指出，從政22年以來，實現公平正義是他一輩子的目標，自己深知母語與現代社會結合重要性，因此研擬提出大眾運輸交通語言公平使用法，讓所有大眾運輸廣播須納入客家、台語等語言，是我國首部關於語言權利平等的法律。

他說，行政院長賴清德推動英文成為官方語言，是在兼顧本土語言發展並重前提下，跟國民黨參選人的狹隘觀念完全不同。

陳其邁表示，母語是一個民族的靈魂，過去的國民黨政府在威權統治之下，打壓客家、閩南、及原住民等語言﹔無論是原住民族語言發展法、客家基本法，則都一再強調各族群語言平等的重要性。

他指出，有人提出要雙語教學，就要學校不教母語，他絕對不接受這種連法律規定都搞不清楚、充滿歧視、對其他語言充滿不尊重的主張，這場選舉是關係著保存客家文化、客家母語關鍵的選舉。

陳其邁也當場簽署高雄市客家施政白皮書八大願景，並表示當選市長後，每年增加一千萬預算保存客家文化、照顧客家鄉親。