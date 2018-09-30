花東彩虹嘉年華遊行 蕭美琴聲援「大家都不孤單」

「花東彩虹嘉年華」花蓮場遊行約有數百人走上街頭，高喊「自然而然」，不應該被標籤化，強調每個人本來就不一樣，呼籲社會看見同志人權。 （記者王峻祺攝）

2018-09-30 15:33

［記者王峻祺／花蓮報導］「花東彩虹嘉年華」花蓮場遊行今登場，數百人串聯走上街頭，手持彩虹旗高喊「同志伴侶要註記！性別平等需教育！」爭取東部同志人權，立委蕭美琴也到場聲援，表示花蓮整體政治環境和氛圍，讓推動婚姻平權這條路走得坎坷，但還是有很多人願意站出來力挺，讓「大家都不孤單。」

蕭美琴說，因主張婚姻平權，遭到一群人提議罷免，8月份已送到中選會成案，代表第一階段通過了，即將進入第二階段連署，但她仍堅持每個台灣公民都應該被平等對待，若因主張婚姻平權而需遭受政治磨難，深深覺得這是值得的。

她強調，這段期間因眾人的努力，台灣一直往前走，也看到曙光，期待花蓮縣政府能夠和其他縣市一樣，盡快開放伴侶註記，並走到下一步婚姻平權，這條路未來還有賴大家的持續參與及支持。

「花東彩虹嘉年華」花蓮場遊行約有數百人走上街頭，串聯在地百家友善店家，一起掛上彩虹旗，高喊「自然而然」，不應該被標籤化，強調每個人本來就不一樣，呼籲社會看見同志人權。

主辦花東彩虹嘉年華的東台灣性別公民行動聯盟發言人張哲源說，遊行目的共有三大訴求，包括開放花蓮同性伴侶註記，回復基本人權，還有落實校園性別平等教育，建立安全友善校園，並要成立花蓮「同志健康中心」，設置友善性別空間與活動，攜手保障每個人平等、自由的權益，讓花東能夠成為其他地區的榜樣。