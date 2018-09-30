竹市綠水里莊慧真服務處成立 林智堅以10年情誼相挺

2018-09-30 15:21

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕年底選戰開打，新竹市綠水里「活力媽媽莊慧真」今天成立里長候選人服務處，市長林智堅「回老家」站台，多位議員也到場力挺，莊慧真擁有超過十年志工經驗，服務在地不遺餘力，是綠水里最有活力媽媽，林智堅也以近十年情誼，肯定莊慧真擁有「里民一定找得到」、「找的到議員共同服務」兩項有力特質，將是推動綠水里順利發展各項事務的好里長。

莊慧真今舉辦競選辦公室成立茶會，新竹市長林智堅、東區市議員鄭宏輝、鄭貴元、曾資程，東區市議員參選人曾文濤、鄭美娟、香山區市議員候選人陳雪慧等人都到場力挺，「大咖」雲集，可見莊慧真在地方的好人氣。

「支持活力媽媽莊慧真！」林智堅表示，和莊慧真相識多年，當年首次參選東區市議員時，莊慧真就是志工之一，後來還大力協助動物園復興運動、世界大同城市共好等活動，後來更到市政府擔任志工，為民服務的熱忱遍及城市個角落。

林智堅在求學階段曾為綠水里里民，他表示，莊慧真活力十足，服務熱忱更是有口皆碑，擁有「讓里民找得到人」、「議員願意共同服務」的兩項特質，綠水里未來能有這樣的里長，在推動各項事務一定都會很順利。

莊慧真擁有十年以上的志工經歷，熱心助人的他，過去曾在捐血中心服務，有時候跟老公說要去市場買菜，其實是默默跑到捐血中心當義工，「我老公開燈泡工廠，我專門照亮別人。」滿腔熱血感動在場所有人。

莊慧真指出，從未想過參選里長，但在市長鼓勵和支持下，想通「里長和志工一樣，都是在服務他人」，才決定勇於接受挑戰，選舉對新人來說非常困難，但是有市長和議員的相挺，未來綠水里一定有堅強的後盾。

「真心為里民服務！」莊慧真擔任陽光健身會的舞蹈老師，她指出，自己從當年完全沒有舞蹈底子，成為團隊老師，本次參選和她的跳舞歷程一樣，只要對自己有信心用心堅持，就可以做到，將秉持這樣的真心與堅持為里民服務。