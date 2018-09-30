破除互動冷傳聞 丁守中、連勝文台上抱抱

2018-09-30 12:06

〔記者鍾泓良／台北報導〕國民黨台北市長參選人丁守中今天啟動大規模輔選模式，今天安排5場議員及議員參選人競選總部成立行程。丁今天上午出席內湖南港議員參選人游淑慧競選總部成立儀式，與國民黨副主席郝龍斌及國民黨中常委連勝文同台。丁受訪表示，他與連在前幾天場合都有碰面；當媒體詢問互動是否偏冷，連勝文趕緊說，不如大家抱在一起，丁、游、連互相擁抱，破除彼此冷互動傳言。

丁守中今天安排出席國民黨議員應曉薇、闕枚莎、林亭君、無黨籍議員林瑞圖，國民黨議員參選人游淑慧等競選總部及婦女會成立，下午也將出席自己位於忠孝東路龍門大廈的「丁守中愛台北生活館」開幕。對於是否接下來選舉行程都會排滿，丁說自己過去本來行程就多，但考量到媒體曝光才會一天開放一場，接下來就跑馬拉松，來到最後衝刺。

而值得一提的是，丁守中今天上午臨時安插11時要參加林瑞圖競總成立茶會，而正巧台北市長上午10時才剛到場過。對於是否要採取「緊迫盯人」，丁僅表示這是原本就安排的行程。

丁守中致詞時表示，他未來當市長，為了鼓勵年輕人多養多生，除了郝市府任內推動的「祝你好孕」，更加碼5萬元，讓婦女坐月子坐到滿。丁也說，南港地區有產業生活特定實驗專區，有52公頃大，但柯市府推動計畫時有設立時限，但未來他當市長就會改為專區、取消時效，讓南港隨時都可以都更。

丁守中也說，等到他上任，也會把都更處升級成都市更新局，加速都更計畫。丁受訪表示，要加速都市更新一定要提高局處層級，更需要一條鞭服務，不管是防災都更、自辦都更等。