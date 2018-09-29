吳音寧回鄉為表哥站台 「沒被抹黑打倒」

吳音寧爲表哥黃盛祿站台。（記者顏宏駿攝）

2018-09-29 20:40

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣民進黨籍溪州鄉長黃盛祿兩屆任滿，轉換跑道參選縣議員，今天成立競選總部，彰化縣長魏明谷及立委陳素月、洪宗熠、黃秀芳、林淑芬，還有民進黨副秘書長徐佳青都來站台，但支持者更想看的黃盛祿表妹，也就是台北農產運銷公司總經理吳音寧，曾經稱自己是「鄉下來的小白免」的她說，如果沒有表哥給她8年公所秘書的歷練，就沒有辦法進入北農，也沒有辦法面對各方而來的攻擊和抹黑。

吳音寧說，她原本只是一個作家，因為8年前表哥「阿祿仔選鄉長」，選上了，她才有機會進去鄉公所為大家服務。

吳音寧說，政治要討好人很容易，但為了理念，不得罪人很難，一路走來，從國光石化、中科搶水，阿祿仔永遠堅持「作田人」的理想和關懷，不怕惡勢力，她因為跟過他，也把這分鄉下人的堅持帶到台北。

「為什麼今天還能站在這裡，沒被抹黑打倒」，她說，去年6月，她一個庄腳囝仔接下北農總經理，沒有想到台北的政治、媒體資訊快速流通，一些不實的抹黑，一件接一件，尤其是今年3月的「殘菜事件」，還拖累了大庄村民，一連串的抹黑、攻擊，很慶幸咱的堅持一直都沒有改變。

吳音寧說，不論環境再困難，再險惡，守護鄉土、堅持土地的情懷永遠不會改變。她呼籲支持者，一定要支持跟她一樣一路走來堅持理想的「阿祿仔」做縣議員。

相關影音