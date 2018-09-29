考察報告「地點兜不攏」遭酸 議員吳淑君這樣解釋...

2018-09-29 16:46

〔即時新聞／綜合報導〕時代力量新竹縣議員參選人連郁婷今（29日）在臉書發PO文指出，新竹縣議員吳淑君的考察報告中出現「地點兜不攏」的情況，明明出國地點寫「中國」，內文卻寫說是到「石垣島」考察，讓她忍不住酸「是要再上地理課的意思嗎？」。對此，吳淑君回應，只是單純的誤植，下週一會請議會訂正。

連郁婷在臉書PO出國民黨竹縣議員吳淑君的考察報告，報告顯示，吳淑君去年到日本石垣島考察3天，考察目的、經過、心得建議3欄全都詳細描述到石垣島考察的細節，但唯獨出國地點卻寫著「中國大陸」，讓連郁婷忍不住酸說，「覺得不能只有我看到」、「是要再上地理課的意思嗎？」

網友也留言大酸，「習近平: 一覺醒來 又多一塊地了 真不錯」、「網路上隨便抓的吧！地名也懶得改，0分了！」、「怒到轉笑」、「吳議員的地理老師出國了呢」。

據《蘋果日報》報導，對此，吳淑君回應表示，「一切都只是誤植那麼單純而已」，並說去年她在同個月份，分別到日本石垣島與中國上蘇杭考察，當時用手寫的方式申請兩個地點，後來則用電子檔的方式繳交心得報告，「地點和日期都是議會的行政人員代KEY，但不小心誤植」。

吳淑君強調，這整起事件只是單純的誤植而已，下週一就會請議會人員幫忙訂正。