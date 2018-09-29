吳育仁提教育政見 尊重同性伴侶不贊成同志運動

2018-09-29 16:30

〔記者林宜樟／嘉義報導〕國民黨提名嘉義縣長參選人吳育仁今天發表教育政策，他表示捍衛傳統倫理文化價值，與台灣宗教團體愛護家庭大聯盟成員都贊成下一代幸福聯盟（簡稱幸福盟）所提的愛家三公投，國中小不強制實施同志教育、婚姻為一男一女及以專法保障同婚，尊重及保護同性伴侶，但不贊成同志運動。

吳育仁今天在嘉義縣東石靈糧福音中心太保聚會處與與前國民黨主席洪秀柱發表教育政策，洪秀柱呼籲選民要選對人做對事，嘉義縣的教育及經濟就能翻轉過來。

吳育仁是中正大學勞工系教授，他表示學者當縣長將深植倫理道德觀念家庭核心價值，重視國中小學生培養運動技能，教育與職業連結，在學校早日探索職業傾向。

他提出的教育政見有爭取教育資源合理分配，偏鄉小校轉型成特色學校或實驗學校，爭取弱勢或單親家庭學生國中小課後安親補助；充實國中小軟、硬體設施，打造教師教學支持體系、學生學習補救體系、發展優質社區高中職。

他也將推廣中華傳統倫理道德文化，編列中華文化基本教材，重視法治觀念教育，加強古蹟保存與活化，落實本土文化傳承，發展一鄉一特色節慶；修整運動場館設施，推動鄰里型運動據點，提供運動巴士巡迴，利用閒置空間打造不同年齡層專屬休閒活動場域；擴大青年參與社會機會，設立青創平台，提供自造者基地或空間，鼓勵青年高中畢業可參與壯遊年（Gap Year）計畫。