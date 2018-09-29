嘉市長選舉激戰！本報民調：涂醒哲30.14％ 黃敏惠24.56％

嘉義市長選舉民調

2018-09-29 06:19

〔記者陳鈺馥、王善嬿、陳璟民／綜合報導〕嘉義市長選舉藍綠激戰，本報昨晚最新出爐民調顯示，尋求連任的民進黨籍嘉義市長涂醒哲獲得30.14％支持度，國民黨參選人黃敏惠則獲24.56％選民支持，雙方差距5.58個百分點，尚未決定27.1％。

泛藍分裂 蕭淑麗支持度17.91％

民調顯示，在泛藍分裂的情況下，涂醒哲小幅領先回鍋參選的黃敏惠。遭國民黨開除黨籍的嘉義市議長蕭淑麗獲17.91％選民支持，無黨籍的黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統為0.29％。

4人對戰組合中，35.23％選民看好涂醒哲連任成功，看好黃敏惠有18.79％，看好蕭淑麗10.67％，黃宏成看好度0％，沒意見高達35.32％。

對民調結果，涂醒哲表示，民調領先對手反映「政績才是王道」，市府團隊3年多的耕耘，最近終於慢慢展現，將繼續做下去，繼續衝刺到勝選。

黃敏惠回應說，對一直努力的候選人來說，民調都僅供參考，不會太在意；她會照著自己選舉步調邁進，相信天公伯仔疼好人，最後一定會有很好的結果。

蕭淑麗透過競選總部總策劃邱楹棟表示，擔任議長3年多的努力，大家看得到，民調僅供參考，開票結果絕對會讓民調專家跌破眼鏡。

黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統表示，選舉如球賽，最後一秒結果都可能翻轉，相信自己一定當選。

根據本報民調的交叉分析，政黨傾向泛綠的選民有73.8％支持涂醒哲，9.09％選擇蕭淑麗，僅3.74％支持黃敏惠。泛藍傾向的選民，有65.14％支持黃敏惠，20.57％支持蕭淑麗，僅5.71％選擇涂醒哲，顯示蕭淑麗有瓜分藍軍選票的效應，對黃敏惠形成一定衝擊。

交叉分析也顯示，上屆投給涂醒哲的選民中，有57.58％繼續挺涂，另有12.59％改投蕭淑麗，10.49％投黃敏惠；上屆投給國民黨參選人陳以真的選民，46.23％會投黃敏惠，28.2％選擇蕭淑麗，另有9.51％改投涂醒哲。

這次調查是自由時報民意調查中心於9月26、27和28日晚間進行，成功訪問嘉義市1072位20歲以上民眾，在95％信心水準下，抽樣誤差為正負3個百分點之內。調查是以嘉義市住宅電話為母體作尾數一位隨機抽樣；調查經費來自自由時報社。

涂醒哲表示，政績才是王，市府團隊3年多的耕耘，最近終於慢慢展現，將繼續做下去，繼續衝刺到勝選。（資料照）

黃敏惠說，會照著自己選舉步調邁進，相信天公伯仔疼好人，最後一定會有很好的結果。（資料照）