洪耀福：韓國瑜是「打拳賣膏藥」花拳繡腿

2018-09-26 17:36

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨高雄市長參選人陳其邁和國民黨高雄市長參選人韓國瑜近期的民調顯示兩人差距拉近，民進黨秘書長洪耀福今表示，韓國瑜是「打拳、賣膏藥的」，看起來武功高強，吆喝起來很精彩，大家看熱鬧，其實是花拳繡腿；陳其邁有很紮實的在地經營、在地願景，是真槍實彈。

民進黨今於宜蘭召開行動中常會，洪耀福會後與媒體茶敘。洪耀福表示，各縣市不管再強再弱，國民黨和民進黨都有基本盤，到了投票前兩個月一定會有地方拉近，這是選舉正常狀態。選舉就像賽馬，過彎會減速，直線會加速，有時接近、有時拉開，不用太對選前兩個月的民調過度膨脹或詮釋。

洪耀福表示，選舉要用有「獅子博兔」非贏不可的決心。各地方是獨立的盤，國民黨說民進黨哪裡有危機，對民進黨來說是好事，全黨要充滿危機意識應付選戰。這對陳其邁也是是很好的考驗，輕而易舉贏得市長不好，當市長一定要經過考驗才有威望。

洪耀福表示，韓國瑜是「打拳、賣膏藥的」，吆喝起來很精彩，大家看熱鬧，但坦白說是花拳繡腿。若叫韓國瑜談他對高雄建設和發展想法，「找他比畫兩下，他就露底了。」選戰後期是真槍實彈，屆時韓國瑜弱點就會顯現出來。

媒體詢問對於近期的促轉會或關西機場事件是否影響民進黨選情，洪耀福表示，從民調來看，促轉會的事件的確催化藍軍團結，但綠營沒有鬆動，中間選民影響不大。

洪耀福說，地方選舉最後會回到地方狀況，如基隆、新竹、桃園是深藍選區，如果促轉會事情影響很大的話，這幾個地方就會有影響，但發生事情後來看民調，這些縣市長沒受到影響，領先幅度還拉大，像新北在促轉會事件之後黨中央也很擔心，但測了之後發現支持度是拉近的。

對於近來民進黨新北市長參選人蘇貞昌對瑞芳里長拍肩、拍肚惹議，洪耀福說，選舉也是一種文化交流，蘇貞昌是年長一代的人，那是一種親切、人跟人互動情感表達方法。