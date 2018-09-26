陳致中被爆現身林森北私人招待所 2酒店紅牌火辣迎客

前總統陳水扁的兒子、高雄市議員參選人陳致中最近遭週刊直擊，現身於台北市林森北路一間私人招待所內。（資料照）

2018-09-26 07:17

〔即時新聞／綜合報導〕前總統陳水扁的兒子、高雄市議員參選人陳致中最近遭週刊直擊，現身於台北市林森北路一間私人招待所內，還有2位知名酒店紅牌做陪。

《鏡週刊》報導，本月15日晚間8點多，陳致中與台日產經友好促進會理事長葉建揚，出現在林森北路159巷內，準備進入一間名為C'est si bon Lounge Bar的私人招待所，門口不僅有2名分別穿著黑色長裙和清涼短裙的酒店紅牌小姐在等候，還有金門環保局長蔡其庸手中拿著紅色塑膠袋在等陳致中。

報導提到，葉建揚為這間招待所的老闆，當晚只接待陳致中這組客人，陳致中在這兩名酒店小姐的陪同下，從晚間8時32分一直待到9時46分，在店內待約1小時多，最後陳致中提著蔡其庸給的紅色塑膠袋，搭上計程車前往台北車站轉乘往高雄的高鐵。

《鏡週刊》報導，這兩名酒店小姐為松山區一間知名酒店的紅牌，酒店幹部透露，這兩女分別叫KiKi和Lena，KiKi平常主要陪客人出國伴遊，Lena白天也有工作，兩人偶爾有豪客點檯才會出現在酒店。

陳致中坦承酒吧飲酒 主要是朋友關心選情

陳致中回應，坦承15日有到林森北路酒吧飲酒，主要是朋友關心選情，特別邀請他去坐一下，當天約有4、5個朋友聚會，是第一次前往該店。被問到是否有小姐坐檯，陳致中急忙否認，「完全沒有，我怎麼會叫美眉。」至於蔡其庸給的紅色塑膠袋為何物，陳致中則說是基隆名產李鵠餅店的餅。

蔡其庸表示，該招待所是私人喝茶、聊天的會所，絕對沒有女生陪酒。

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