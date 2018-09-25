具「平戰轉換」功能 4千噸新海巡艦構型及外觀曝光！

海巡署4000噸巡防艦構型及外觀塗裝首度曝光。（資料照）

2018-09-25 16:07

〔記者羅添斌／台北報導〕海巡署日前正式委由台船公司建造4艘4000噸級新型海巡艦，構型及外觀塗裝將在即將登場的高雄海事展上公開亮相，艦艉飛行甲板可供黑鷹直升機起降，巡航天數可達28天，距離可達10000浬，為了在戰時可「平戰轉換」用途，艦上還預留相關系統及人員的空間。

第二屆高雄海事展將在本月27日登場，中科院將展示各項國造飛彈系統，以及海用戰鬥系統，海用複合材料等裝備，承建海軍及海巡署新造艦艇的台船公司，則是以潛艦國造為主題，搭配展示各項新建艦艇相關裝備。

台船公司在海事展的場佈作業已經完成，也展示台船已建造及待建造的船艦系統。其中，台船也展示由海巡署委託建造的4000噸級海巡艦相關性能諸元及構型，這是海巡署4000噸級海巡艦相關資料首度對外曝光。

海巡署先前曾證實，4000噸級的海巡艦，為達到「平戰轉換」功能，艦體設計將採用海軍4000噸級軍艦的載台設計，海巡版本的4000噸級海巡艦會保留部分軍艦要使用到的作戰空間，一旦國家需要時即可快速安裝作戰系統與裝備，加入作戰行列，此外，海巡4000噸級巡防艦上還規劃有野戰醫院等級的醫救能量，可做為海上醫療船使用，發揮我國的國際人道救援精神。