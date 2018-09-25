送傅崐萁入監！數百群眾集結、徐榛蔚哭倒

面對大批群眾的支持，傅崐萁一一握手致意，強調造成鄉親困擾深感抱歉，請原諒他短暫告別，未來三年將留在花蓮做志工回報、扶持弱勢，徐榛蔚就「託付大家了！」 站在一旁的徐榛蔚則緊牽他的手泣不成聲，眼淚一刻也沒停過，還一度哭倒在傅崐萁懷裡。 （記者王峻祺攝）

2018-09-25 10:54

［記者王峻祺／花蓮報導］前花蓮縣長傅崐萁因炒作合機公司股票案遭判刑8個月定讞，今早10時入監執行，現場數百名支持群眾集結守候在花蓮地檢署外，串聯陪同報到，不讓他「孤單入監」，立委張麗善也前來聲援，傅崐萁則是神色自若，一路揮手感謝大家，強調造成鄉親困擾深感抱歉，請原諒他短暫告別，未來3年將留在花蓮做志工回報、扶持弱勢，徐榛蔚就「託付大家了！」

傅崐萁今早入獄執行，13鄉鎮市支持者陸續趕到花檢相送，大批警力嚴陣以待，他在立委妻徐榛蔚的陪同下，徒步走進地檢署，沿途支持者簇擁聲援，高喊「綠色恐怖、政治迫害」，打氣加油聲不斷，期待他8個月後歸來。

面對大批群眾的支持，傅崐萁一一握手致意，一路頻頻點頭道謝，在進入執行科報到前說，「風雨一過，花蓮一樣美好，不會被擊倒，因力有未逮，最後三個月無法服務鄉親，未來將用三年時間以志工身分回報大家，對於這段期間造成社會大眾及花蓮鄉親的困擾，深深表達歉意。」並表示將在獄中好好充實自己，已經很久一段時間沒有讀書，要沉思如何讓人生更好；站在一旁的徐榛蔚則緊牽他的手泣不成聲，眼淚一刻也沒停過，還一度哭倒在傅崐萁懷裡。

警方將群眾隔離在地檢署外後，傅崐萁緩緩走進署內，並轉向大門揮手致謝，與鄉親暫別，隨即在徐榛蔚等人陪同下，進入執行科報到；檢方將依程序辦理發監。

據了解，傅有帶幾本佛經到獄中研讀，入監後他因是新收容人，預計將被花蓮監獄分發到位於2樓、約2坪大的新收房「義舍」，並與另名受刑人共住，未來將視考核情形、調查專長，2個月後才會決定分配到工廠，或是進行清潔雜役等工作，並無差待遇。

傅崐萁被控於2003年任職立委期間，內線交易炒作合機電線電纜公司股票，歷經近14年纏訟，最高法院9月12日駁回上訴，維持更二審判決，依違反證券交易法判刑1年4月，依減刑條例減刑為8月，並沒收不法所得6302萬元，全案定讞，今入獄執行。

傅崐萁入監後因是新收容人，預計將被花蓮監獄分發到位於2樓、約2坪大的新收房「義舍」，並與另名受刑人共住。（記者王峻祺攝）

傅崐萁在徐榛蔚等人陪同下，進入執行科報到；檢方將依程序辦理發監。 （記者王峻祺攝）

傅崐萁的入監隨身行李。（記者王峻祺攝）