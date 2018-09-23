政績、名嘴、親情牌全出籠 洪國浩偕集集選將成立競總

民進黨南投縣長候選人洪國浩（中），爭取連任的縣議員陳昭煜（左），以及無黨籍參選連任集集鎮長的陳紀衡（右），三人舉辦競選總部聯合成立大會。（記者劉濱銓攝）

2018-09-23 18:52

〔記者劉濱銓／南投報導〕民進黨南投縣長候選人洪國浩聯合爭取競選連任的縣議員陳昭煜、無黨籍參選的集集鎮長陳紀衡，今在集集鎮舉辦競選總部聯合成立大會，除民進黨立委蔡培慧、何欣純站台力挺，洪國浩主打草屯減債政績，陳昭煜的女兒陳怡蓁也首度助講，陳紀衡則有名嘴鄭弘儀「現聲」抬轎，為造勢活動掀起一波波高潮。

現任草屯鎮長的洪國浩表示，推行政務首重財政健全，以他在草屯鎮的經驗，補選上任3年多就償還1億8000多萬元的債務，第二任至今結餘還有5億3000萬元，透過公有地活化建設停車場，多角化經營成為鎮庫收入來源，拓寬道路加速工商發展，未來當選縣長，也會以縣長應有的高度處理縣政，並秉持財政健全，活絡公有資產，活化中興新村吸引人口回流。

陳昭煜的女兒上台則說，父親打選戰有時忙到1個月都沒回家，為的就是要直接服務選民，正因為民喉舌是父親的使命，她也為此感到驕傲；陳昭煜則表示，集集鎮不能沒有在地的縣議員為民服務，距離選舉只剩2個月，他會全力衝刺，力拚連任。

陳紀衡指出，原本邀請鄭弘儀現身站台，但因適逢中秋連假與檔期問題不克前來，因此才播放鄭的錄音為他助講，也算是「現聲」站台，未來他將繼續爭取集集觀光建設，以細水長流方式不斷吸引遊客前來，嘉惠在地產業發展。

相關影音