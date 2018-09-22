陳以真淚送夫君楊偉中 薛化元為愛徒證言有獲碩士學歷

楊偉中的論文指導教授薛化元今日現身致詞憶及，指偉中是喜歡讀書的人，畢業自政治大學台灣史研究所。圖為薛化元在追思會上進行禱告。（記者陳鈺馥攝）

2018-09-22 15:16

〔記者陳鈺馥／台北報導〕前國民黨發言人、黨產會委員楊偉中追思會今日在台北懷恩堂舉行，妻子陳以真淚送夫君最送一程，場面哀戚感人，由於楊生前曾被一群藍營名嘴汙衊學歷造假，楊的論文指導教授薛化元今日現身致詞憶及，偉中是喜歡讀書的人，他當然有從政大台史所畢業。

薛化元指出，自己會認識楊偉中，是楊考上政治大學台灣史研究所後的事，偉中當年常一邊讀書、一邊關心社會議題。

薛化元提及，不曉得偉中知不知道，當年自己擔任政大歷史系主任之時，有個博士班同學跑來告知說，要我多關心楊偉中，才知道楊好像讀過很多學校，但不是很注重學歷。

薛化元表示，後來與楊偉中有進一步接觸，是因為編一本台灣經貿史，楊偉中爭取編台灣經貿歷史年表，我知道偉中喜歡讀書，雖然不是專心學生，找我簽指導教授單，我也沒有放水。

薛化元強調，政大台史所當掉學生比例在台灣名列前茅，曾有學生來問我，「楊偉中這次可以畢業嗎？」當時回說，楊偉中沒有抗拒畢業，後來也順利自政大取得碩士學歷。

據了解，楊偉中的碩士論文題目為「中央宣傳工作指導委員會與中央廣播電臺的大陸心戰工作 （1967年2月至1968年6月）」，他專門研究國民黨文傳會，於馬英九擔任黨主席時期擔任文傳會發言人。

此外，一位楊偉中的同事為他抱屈表示，自從偉中加入黨產會後，一群中字輩電視台的固定名嘴不斷在螢光幕前造謠，例如2016年9月6日，中州科技大學副校長歐崇敬質疑楊的碩士學位是「假學歷」，歐還一度假冒為「環球科技大學人事室人員」身份，向政大查詢楊偉中學歷。

當時國民黨政策會執行長蔡正元、前立委邱毅也跟進指控，名嘴劉益宏更到台北地檢署告發楊偉中「偽造文書」。

該名同事表示，為破除泛藍名嘴蔡正元、邱毅、劉益宏、歐崇敬等人誣陷，楊去學校領了2012年印製好的台史所碩士證書，證明自己早已獲碩士學位，楊還笑著說，「該向這4年多沒去領的證書道歉。」

同事感慨地說，當年誣陷楊偉中學歷造假的名嘴們，今天沒有一人膽敢來追思會懺悔，一樣的事情，到今天一直重複，只是主題更換而已。