新北後憲協勤大會成立 防災、治安維護添助手

2018-09-22 13:21

〔記者何玉華／新北報導〕新北市後備憲兵協勤大隊今（22）日成立，由新北市長朱立倫主持，與會者包括多名憲兵指揮部官員，朱立倫表示，後備憲兵協勤大隊成立後，可協助國軍救災與災區警戒、支援災害防救演訓人力、協助治安維護等工作，在舉辦重大節日活動時，也可維護安全秩序。

出席成立大會的包括憲兵指揮部副參謀長陳致航上校、憲兵205指揮部李春友上校、新北市憲兵隊長李正義上校、以及新北市後備憲兵荷松協會理事長陳献楨，現場由400多名後備憲兵進行戰力展示操演。

民政局長江俊霆說，新北市後備憲兵之前組成後憲荷松協會，對社會公益不遺餘力，每年定期探訪老榮民、關懷唐氏症患者、送愛心到育幼院、舉辦勞軍及捐血活動等，展現關懷弱勢、帶動社會關懷的溫情；這次成立後備憲兵協勤大隊，將提供更多社會服務的協助。民政局指出，目前只有桃園成立後憲協勤大隊，新北市是第2個成立的縣市。

陳献楨表示，協勤大隊主要加強演訓儀隊的表演、協勤交通的手勢、以及災害防救動員等，希望透過平時的操練維繫士氣，並與市府各單位合作，建構讓民眾更安全、安心的生活環境；成立大會展演中，最高齡的是78歲的陳本聰，最年輕是35歲的洪嘉禧，還有2名曾服志願役的女士官，都定期參加協勤大隊的擒拿術、奪刀、奪槍、及防身術的訓練。