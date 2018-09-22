送楊偉中最後一程！母親讀詩弔念、陳以真抱女兒落淚

黨產會委員楊偉中在南太平洋庫克群島為救女兒，不幸溺水身亡，享年47歲。今日追思會特於台北懷恩堂舉行。（記者陳鈺馥攝）

2018-09-22 10:51

〔記者陳鈺馥／台北報導〕黨產會委員楊偉中在南太平洋庫克群島為救女兒，不幸溺水身亡，享年47歲。今日追思會特於台北懷恩堂舉行，唱詩班以「奇異恩典」向「不滅的熱血」楊偉中告別。

今日追思會以溫馨感人方式進行，楊偉中妻子陳以真在會場抱著女兒，忍不住落淚。楊偉中母親曾縵雲以一首「化作千風」詩作弔念離開身邊的楊偉中，主辦單位不收奠儀，並特別準備「楊偉中紀念藏書票」贈予前來追思的親朋好友，12張藏書票各以楊偉中藏書照片為主題，分享「感謝生活」（Gracias a La Vida）。

包含黨產會主委林峯正及全體委員、金管會主委顧立雄、民進黨團總召柯建銘、親民黨主席宋楚瑜、國民黨立委王金平等人，皆出席致意；追思會上以一段6分鐘影片，回顧楊偉中從1971年至2018年一生的吉光片羽。

楊偉中二姊楊偉珊致詞表示，「感謝大家來這場溫馨紀念會，感謝大家在這段困難時間守護我們，楊偉中從小就是父母姊姊的心肝寶貝，偉中是我們家的百科全書。」

楊偉珊提及，偉中非常喜歡大自然，小時候會從野外帶了好幾隻毛毛蟲，看著牠羽化成蝴蝶，偉中非常貼心，常陪媽媽去市場買菜，看見新奇魚類就會記下來，回家後再自己畫成圖鑑。

她訴說，「偉中離開後我非常思念她，心裡不禁問自己，我親愛的弟弟，我好慚愧，我沒有像你那麼勇敢，偉中他是勇敢的人，一路走來一直在實現他的理想，偉中是上帝派來實現我們理想的禮物，偉中對你的愛永遠不會離開，讓我們繼續讓這份熱情永存下去。」

陳以真緊緊抱著女兒。（記者簡榮豐攝）

黨產會委員楊偉中追思紀念會22日在懷恩堂舉行，女兒與妻子陳以真（左二）送別楊偉中最後一程。（記者簡榮豐攝）

黨產會委員楊偉中追思紀念會今日在懷恩堂舉行，妻子陳以真與女兒陪靈柩進入會場。（記者簡榮豐攝）

楊偉中母親曾縵雲（右）朗誦一首詩追思愛子，妻子陳以真（左）上前攙扶。（記者簡榮豐攝）

楊偉中媽媽由親友陪同出席追思會。（記者簡榮豐攝）

黨產會委員楊偉中在追思會今日於台北懷恩堂舉行。（記者陳鈺馥攝）

黨產會委員楊偉中追思紀念會今日在懷恩堂舉行。（記者簡榮豐攝）

黨產會委員楊偉中追思紀念會今日在懷恩堂舉行，妻子陳以真與女兒陪靈柩進入會場。（記者簡榮豐攝）

黨產會委員楊偉中追思紀念會22日在懷恩堂舉行，媽媽曾縵雲（左起）、姐妹、女兒與妻子陳以真，送別楊偉中最後一程。（記者簡榮豐攝）

親民黨主席宋楚瑜出席追思會。（記者簡榮豐攝）