反對旗津設賭場！ 高雄婦女團體與當地居民有話說

2018-09-21 11:10

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市兒童教育福利協會、陽光婦女協會、關懷台灣協會和國際新住民協會等婦女團體代表與旗津居民，今聯合提出「陽光旗津、拒絕賭場」訴求，表達嚴正反對及譴責在旗津設賭場的政見，並呼籲高雄市民共同捍衛乾淨、實在的高雄。

高市兒童教育福利協會理事長陳慧玟舉孟母三遷典故為例，強調小孩成長環境非常重要，無法想像在賭場，小孩的價值觀會受到什麼影響？特別擔心賭場必然會伴隨「黃與黑」，破壞旗津純樸民風。

高市關懷台灣協會前理事長王惠慧表示，賭場表面光鮮亮麗，實際上會造成許多社會、家庭問題，更會排斥旗津原有觀光產業，完全就是弊大於利。

高市陽光婦女協會前理事長楊淑玟透露，小學有3個很要好的同學，其中1位很美麗的女同學，卻在畢業典禮時不見蹤影，後來才知道疑似因為爸媽一人好賭、一人酗酒，結果女同學被家人賣掉？賭博害人不淺。

高雄市國際新住民協會理事長、來自中國的新住民李瑤表示，澳門自從發展賭博業後，葡萄牙時期的「花園城市」美名盡失，也把澳門經濟變成只能依賴賭博，房價、物價更因此飛漲，造成當地年輕人被迫投入賭博業。

她形容旗津很美，澳門的場景絕對不能在高雄重演，她要譴責這種破壞高雄經濟產業多元發展的主張，期盼大家一起守護這塊土地。

居住在旗津的魏太太與周小姐都說，很不喜歡旗津有賭場，擔心會破壞環境，現在的旗津很不錯了，維持住就可以。