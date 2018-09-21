政院：對戴資穎臉書發文的說明不是假新聞

2018-09-21 09:58

〔記者李欣芳／台北報導〕針對媒體報導，指行政院在官網的「即時新聞澄清專區」對世界羽球天后戴資穎臉書發文及相關回應說明也視為假新聞，行政院發言人Kolas Yotaka今天上午澄清表示，該則新聞稿係針對戴資穎選手在臉書提出「體育環境有待加強」的建議，教育部體育署的回應與說明，絕非指戴資穎選手臉書發文為假新聞。

Kolas強調，她昨天已向媒體說明行政院官網「即時新聞澄清專區」，此為機關澄清及說明政策的平台，「即時新聞澄清專區」不等於「假新聞」回應專區，盼媒體及民眾能協助澄清各界誤會。