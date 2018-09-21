管碧玲女婿任機要秘書 駐泰代表童振源：看的是工作能力

駐泰代表童振源表示，林子揚擔任他的機要秘書，全是基於工作能力與彼此的信任與熟悉關係，而且一切合法符合規定。（資料照）

2018-09-21 10:02

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨立委管碧玲的女婿林子揚，擔任駐泰代表童振源的機要秘書，遭部分媒體質疑是運用特權。童振源今（21日）在臉書發文表示，他聘任林子揚與管碧玲無關，全是基於工作能力與彼此的信任與熟悉關係，而且一切合法符合規定。

童振源表示，外交部已於前天公開說明，2003年起於駐外聘用預算員額內，會留5個缺額供駐外機構館長運用，這些人全都必須和館長同進退，敘薪則採行政院核定的聘用計畫辦理，而且機要秘書制度在不同政黨執政時代已經存在，相關進用皆按照規定。

童振源說，外交部也在昨天公開說明，林子揚的待遇和人事進用一切合法，因為以機要性質任用的聘用諮議，得免經公開甄審，他的待遇也是按照外交部外派人員的規定，聘用契約內更寫著「須隨同離職」的約文。

童振源強調，林子揚擔任他的機要秘書，主要是工作能力和信任關係，從他到行政院擔任發言人時，就請自己的博碩士班指導學生林子揚到行政院擔任機要秘書。在那個時候，林子揚和管碧玲立委的家庭毫無關係。

童振源說，他轉任國安會諮詢委員時，也請林子揚隨他到國安會擔任機要秘書，當自己外派到泰國時，同樣再請林子揚協助，負責的業務包括聯繫與溝通相關行程安排、協調與溝通專案進度、聯繫國內各單位、協調與協助交辦事項、陪同接待訪賓及外出行程、協助彙整政策資料、草擬講稿與新聞稿。

童振源表示，林子揚每天都與他同進退，每天一早上班後到晚上的活動都要出席，也要陪他參與各種活動與拜會，林子揚的專業能力毫無問題，而且對他在泰國推動的業務有非常大的幫助。童振源因此呼籲，部分媒體不要藉此再刻意扭曲管碧玲運用特權。