美國經貿官員代表團訪台 「非常重視與台灣的貿易關係」

2018-09-20 20:09

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國政府啟動新一波關稅戰之際，美國貿易代表署（USTR）代理助理貿易代表麥卡廷（Terrence J. McCartin）上週率美官員團訪台，與台灣貿易主管機關會面，廣泛討論美台間重要的貿易議題。美國在台協會（AIT）今天說，美國非常重視與台灣的貿易關係，期待持續進行促進貿易的討論。

美國在台協會（AIT）今天發布新聞稿指出，美國由對華事務代理助理貿易代表麥卡廷（Terrence J. McCartin）於9月12日到9月18日率領代表團來台訪問，廣泛討論美台之間重要的貿易與投資議題。AIT說，此次來台官員涵蓋USTR、美國國務院、商務部以及農業部。

AIT強調，美國非常重視與台灣的貿易與投資關係。台灣是美國農產品第7大進口市場，也是美國第11大貨品貿易夥伴。美台雙方期待持續進行促進雙邊自由、公平及互惠貿易的討論。

AIT在新聞稿中指出，代表團與台灣相關貿易主管機關一起討論廣泛重要的議題，包括農業、數位盜版、藥品、醫療器材、投資及技術性貿易障礙等。

經濟部長沈榮津曾對媒體表示，與麥卡廷會面氣氛愉快，美方除肯定台美經貿上的多項合作，也針對進一步合作進行討論，美方也相當肯定台灣積極參與「Select USA」（選擇美國投資高峰會），以及選擇採購美國油氣分散能源來源等措施，並表示希望與台灣在更多領域進行合作。