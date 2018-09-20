梵中傳將簽署教務協議 外交部：不影響教廷與我關係

中國加強打壓宗教自由之際，外界盛傳梵諦岡與中國將於9月下旬簽署教務協議。外交部次長謝武樵今天重申，梵中教務協議對於我們和梵蒂岡之間的關係「不會有影響」。（資料照，美聯社）

2018-09-20 13:23

〔記者呂伊萱／台北報導〕中國加強打壓宗教自由之際，外界盛傳梵諦岡與中國將於9月下旬簽署教務協議。外交部次長謝武樵今天重申，梵中教務協議對於我們和梵蒂岡之間的關係「不會有影響」。我與教廷保持密切溝通，教廷也向我方透露，協議內容將不涉及台灣主教、教區與教友權益。

梵諦岡與中國互動頻繁，今年曾多次傳出將簽署教務協議。教宗方濟各6月時曾樂觀表示，相信梵中之間的關係正在改善，更透露雙方正深入談判討論中國教區主教任命問題。然而同時，中國當局打壓境內基督徒的手段日益嚴厲，包括強拆十字架、被要求掛國旗、神父在政府約談後「被失蹤」等。

8月中旬開始，天主教媒體與香港媒體陸續傳出梵諦岡與中國將於9月下旬簽署教務協議的消息。中國官媒《環球時報》與教宗方濟各所屬耶穌會旗下的權威雜誌《美國》，先後報導此事，內容各有不同，也指出協議簽署後不會對外公開。

對於外界認為梵中協議可能影響梵蒂岡與我邦交，我駐教廷大使李世明上週在訪問中說明，在我方與教廷國務院高階官員的歷次溝通中，對方均很誠懇地告訴我們，梵中主教任命協議只是處理中國教務問題，沒有政治外交意涵，我們將繼續堅守外交崗位，進一步促進台梵邦誼，也希望各界不要過度解讀。

謝武樵今天接受訪問重申，我方和教廷溝通持續且綿密，「近期內都有互動」，管道暢通，對方層級也具代表性。外界推測梵中協議將達成共識，謝武樵僅說，教廷向我方表示，協議內容聚焦在中國教務，將不涉及台灣主教、教區與教友權益，也沒有政治外交意涵。換言之，即使協議簽署，對於台灣和梵蒂岡之間的關係「不會有影響」。

謝武樵說，教宗的願望是中國教會能和普世教會融合，教廷中也有許多人有這個期待，但因中國不論是法制或是執行面，都有宗教自由方面的問題，所以國際普遍有擔心聲音。謝武樵說，這樣的主教任命協議「也許是個關鍵的開始，但是路真的很長」。

謝武樵說，無論如何，我方希望教廷和中國的各項教務安排，最終能對中國宗教自由與融合普世教會產生效用。惟我方真正關心的事，是我們天主教徒福祉與國家利益，將持續密切注意並予以因應，教廷在協議簽署後也會與我方保持密切聯繫。