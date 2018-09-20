中國居住證衝擊我國安 政院：申領者擬限縮公民權

2018-09-20 12:42

〔記者李欣芳／台北報導〕中國9月發放台灣居民居住證，由於居住證高度趨近取得中國公民身分，行政院認為中國對台統戰手法已衝擊我國的國安，將把陸委會在立法院新會期將提出的兩岸關係條例修法列為「最優先法案」，申領中國居住證的國人回到台灣要補登記，行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）今天上午表示，台灣的人民領取中國居住證，他們的確認為是需要管制。

Kolas表示，所謂的管制，就是針對在中國領取居住證的人民回到台灣，要如何、有沒有可能必須某種程度的限縮其公民權，但這限縮的程度，需要聽取大家的意見，包括限縮的範圍、強度、深度。

她說，不希望對國內帶來過大的衝擊，但必須要某種程度的管制，這個大方向是確定的。

Kolas今天上午在行政院院會後，針對中國發放台灣居民居住證一事受訪時做以上表示。

她表示，關於台灣的人民領取中國居住證，這是一個非常嚴肅的課題，我們政府必須非常謹慎的面對，也希望在政策形成的過程中，可以避免對社會帶來不必要的衝擊。

Kolas說，當然，現在我們需要有更多的時間來聽取各界的意見，包括立委是民意的代表，立院開議後也會陸續蒐集立法院各民代的意見，不過，基本上有個方向，我們的確認為是需要管制的。