落跑山友惹議 王金平籲成立專責單位負責山區救難

2018-09-20 12:35

〔記者施曉光／台北報導〕近年台灣山難頻傳，其中不乏浪費搜救資源的離譜案例，日前還有山友獨自攀登中央山脈南三段，對外二度求援，期間卻放鳥搜救隊逕自落跑的情況，擔任中華民國義勇消防聯和總會總會長的前立法院長王金平今日呼籲所有山友絕對不能抱持「有事就叫直升機」的心態上山，並盼政府未來山區搜救能有跨縣市的專責單位負責，評估整合消防單位與國家公園或林務局巡山員。

王金平指出，警義消每次山難搜救，面對險峻地勢以及高山氣候等不確定因素，每回出勤都是出生入死，隨時得面對生命的威脅，非常辛苦，如果因為少數登山者缺乏自我負責的態度，往往會讓自己以及搜救人員陷入險境。

王金平表示，台灣天氣變化劇烈，許多長天期縱走出發時天氣很好，但數天後才面臨颱風等惡劣天氣，出發前必須詳盡盤點裝備與避難計畫，「自助才能人助」，不能抱持有事就叫直升機的心態上山，而登山者在登山前必須做好風險評估、體能鍛鍊與裝備等行前準備，才不會耗費社會資源。

此外，王金平也注意到目前國內山難搜救工作還是各縣市各自為政的情況，不像警察單位有一條鞭的系統，各項後援工作很完善，目前山難搜救以消防單位為主力，但平地消防救援與山難救援專業不同，不少消防員上高山救援，常受高山症病痛所苦，無法全力投入救援，因此他呼籲政府未來山區搜救能有跨縣市的專責單位負責，評估整合消防單位與國家公園或林務局巡山員，配合上熟悉山上環境的原住民，才能在確保搜救人員的自身安全前提下，加強人員訓練、充實設備，同時進行任務調整與適度休假，讓搜救更專業。