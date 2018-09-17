被點名該為蘇啟誠之死道歉 黃暐瀚、朱學恆回應了...

2018-09-17 16:18

〔即時新聞／綜合報導〕我駐大阪辦事處長蘇啟誠日前輕生，外界將部分原因指向「中國派專車到關西機場接送」的假新聞，有網友在PTT一一整理點名在政論節目抨擊蘇啟誠的名嘴和媒體人，認為他們應出面道歉。遭點名的黃暐瀚不久後在臉書上發文澄清，強調若有看過他在節目上對大阪事件的評論，絕不會認為他是一個逼死外交官的兇手。

黃暐瀚在臉書上整理出自己在政論節目上的發言，提到自己最先在節目上討論這件事的基礎，是各大媒體早早就在報導的中國派車接人新聞，並非他「獨家掌握」或「腦補杜撰」，若自己真的是造謠，那比他早十個小時報導出來的媒體，是否才是造謠始祖？

黃暐瀚接著說，之後他還特別詢問自己熟識的日本記者，得知當時關西機場否認開放車輛進入的說法，因此，在後來的政論節目上，就更正為中國派車到最接近關西機場的泉佐野車站接人，而非直接進入機場，但他認為，即使中國專車非直接進入機場，有派車接人仍是事實，比台灣外館做得更多的這個基礎也沒有改變。

黃暐瀚認為，在引發輿論批評後，國內的親謝勢力開始危機處理，因此出現「不具名綠營人士」及民進黨立委蔡適應，直接點名大阪辦事處才是該被檢討的單位，質問他們是否也該被視為幫兇，出來道歉負責？

黃暐瀚說，此事攸關人命，自己絕對嚴肅面對，即便到了現在，自己仍堅持在節目上的說法，即大阪辦事處確實有可以改進的地方，自己也曾稱讚駐日大使謝長廷在日本的努力，強調若有看過他在節目上對大阪事件的評論，絕不會認為他是一個逼死外交官的兇手。

「宅神」朱學恆則因為在節目上解讀駐日經濟文化代表處的Google評論，直言「整個駐日代表處從頭到尾，從東京到大阪表現都爛到不行」，同樣遭網友點名道歉。《放言》報導指出，朱學恆對此只說，「不親自處理這個問題」。