林右昌義消後援總會成立 凍蒜聲不斷

民進黨基隆市長參選人林右昌義消競選後援總會今天下午成立，林右昌（中）與義消幹部一齊打氣，希望連任成功。（記者俞肇福攝）

2018-09-16 16:05

〔記者俞肇福／基隆報導〕由基隆市義消總隊長林耀宗領軍，成立2018林右昌義消後援總會，這是基隆市長林右昌登記參選連任後，第一個成立的後援會，今天下午有3個大隊加上11個中隊，共100多名打火弟兄力挺林右昌競選連任；林右昌說，這次選舉不只是投林右昌一票，而是投進步的基隆一票，投光榮的未來一票。

林右昌說，義消後援總會是他登記參選連任以來，第一個成立的後援總會，一如當年他頭一次參選市長，義消兄弟也是用熱情相挺；他當選市長這3年多來，他也沒有給大家漏氣，帶領市府團隊打拼下，基隆從過去施政民調老是墊底或倒數幾名，到現在躋身前十名之列，基隆市政府負債與負債比例均大幅降低。

林右昌說，這3年多來，基隆市爭取到中央預算超過百億元，這還不包括基隆輕軌、軍港遷移、東岸碼頭改善等，而東岸停車場改變、正濱漁港的色彩屋都成為網紅拍照的熱門景點，基隆人可以大聲地說出他是基隆人，恢復了城市的驕傲；林右昌說，義消兄弟都是地方的意見領袖，希望大家11月24日站出來，用選票力挺他，讓他繼續為大家做事。

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