大阪辦事處長輕生 國民黨要謝長廷下台

駐日代表謝長廷。（資料照）

2018-09-16 12:03

〔記者林良昇／台北報導〕對於我駐大阪辦事處處長蘇啟誠輕生辭世，引發藍綠互批。國民黨發言人洪孟楷今表示，蘇處長辭世對於全國人民來說這是難以承受之痛，也都感到不捨及惋惜，在真相尚未釐清之前，執政的民進黨卻跳出來指責在野黨，這種推卸責任的嘴臉根本不配談人，難道這就是蔡英文主席的道德標準？讓人起雞皮疙瘩噁心到想吐。

洪孟楷說，整起事件先有颱風過後媒體報導「綠營人士表示這是駐大阪辦事處的責任」，又有駐日代表謝長廷對媒體發言指責大阪辦事處該檢討，如今蘇處長辭世後更有屏東縣政府要求把行程下架，請問這上述行為有哪一項與國民黨有關？

洪孟楷指出，過去兩個禮拜到底外交部有沒有強加責任和不合理的壓力給駐大阪辦事處，才是全國人民要去釐清的真相。在真相尚未釐清前，民進黨先跳出來指責在野黨，這完全就是不願面對只想逃避、只要卸責，有這樣的執政黨，讓人更為蘇處長的辭世感到不捨。

洪孟楷表示，蔡英文政府上任來一直有遇到事情就怪罪在野黨的習慣，但連一位優秀的外交同仁過世都還要硬拖在野黨，這種牽連在網路上或是輿論上早已完全無法被接受，而當初把責任推給部屬的駐日代表，才真正應該下台負責。國民黨公開要求蔡英文總統向國人道歉並且指示徹底釐清蘇處長辭世的真相，為蘇處長的過世好好懺悔。