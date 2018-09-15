外交部撤潘孟安訪日新聞 屏縣坦言憂蘇處長再受傷害建議

2018-09-15 16:01

〔記者羅欣貞／屏東報導〕本月初日本遭到颱風與強震侵襲，我駐外單位飽受壓力，駐大阪辦事處長蘇啟誠昨天輕生更是震驚社會；外交部近日撤下月初屏東縣長潘孟安訪日與蘇啟誠合影的新聞與照片，又引起各界關注；屏縣府今天（15日）下午說明，是憂蘇處長再被二度傷害，才建議外交部撤下新聞。

屏東縣政府發言人黃建嘉表示，屏縣府確在昨天（14日）透過電話、電子郵件聯繫，向外交部說明，因為蘇處長不幸發生這樣的事情，基於怕外界會有誤解，蘇處長會再度受到二次傷害，「怕外界誤以為覺得他是因為參加了晚宴而疏忽公務」，所以才特別跟外交部建議這樣的照片應該不適合還在網路上面，可能會被外界拿來做第二次的消費或攻擊，僅基於此才跟外交部做建議，外交部也覺得基於對蘇處長的尊重，才把這則新聞給撤下來。

黃建嘉也譴責假新聞，他表示，一位專業的外交官因為假新聞而發生不幸，令人感到惋惜與遺憾，希望所有的假新聞跟不實的消息、不幸的事情能到此為止，不要再繼續散布不實的新聞，讓更多無辜的人受到傷害。

事情起源於，屏東縣長潘孟安本月5日至7日赴日本大阪推介觀光及招商，當時大阪辦事處長蘇啟誠曾經出席5日的一場晚宴，與潘孟安等人合影，而新聞被刊在外交部的官網，不過，卻被人發現資訊已從網頁上撤除，顯示找不到資料。

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