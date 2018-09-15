新建海巡4千噸級巡防艦 規劃S70C反潛直升機駐艦

2018-09-15 10:27

〔記者鍾麗華／台北報導〕海委會海巡署「籌建海巡艦艇發展方案」計畫編列426億餘元，於2018至2027年籌建141艘各式船艇，其中4千噸級與6艘1千噸級巡防艦規劃直升機艦載或落艦設施。海巡署表示，已與海軍密切協調，安排海軍司令部率相關單位實施會勘，評估S70C反潛直升機搭配巡防艦落艦之可行性。

根據審計部2017年中央政府總決算審核報告，海巡艦艇籌建計畫中，4千噸級巡防艦設置直升機起降平台、機庫、飛行甲板及相關裝備，可供S70C或同等級直升機駐艦；1千噸級巡防艦設置直升機甲板及相關裝備，可供Dauphin AS365 N3或同等級直升機落艦。

海巡署參考先前與空勤總隊協調黑鷹直升機於3千噸級的巡防艦落艦經驗，空勤總隊因需完成相關訓練後，始能實施黑鷹直升機落艦評估，且黑鷹直升機旋翼無法摺疊，確定無法實施艦載，乃評估以海軍海基型S70C反潛直升機配合4千噸級巡防艦實施直升機落艦及艦載可能性較高。

不過，審計部提醒，3千噸級巡防艦規劃落艦S70C直升機時，空軍回復不適合且無落艦規劃；海軍則提出應由原設計商提供甲板強度認證、完成風向風速包絡線圖（風限圖）及認證、提供落艦作業程序等，須完成相關作業後再評估S70C落艦可行性。但國內並無相關商源及認證機構，3千噸級巡防艦落艦可行性仍待解決，4千噸級也存在類此技術性問題。

審計部強調，海巡署應持續與海軍討論研商，確認可行性及「平戰轉換」時實際有無S70C直升機駐艦需求，以避免因事前評估及協調作業欠周妥等，再度發生直昇機無法落艦情事。

此外，現有及規劃中已可泊靠600噸級以上巡防艦碼頭，包含基隆港、台北港、台中港、高雄港及花蓮港等，籌建計畫則將新建1千噸級以上大型艦10艘，屆時大型艦將較現有數增加，各海巡隊駐地碼頭是否可讓配屬艦艇泊靠，將影響船艦調度與巡弋任務執行。

對此，海巡署表示，因商港區公務碼頭籌措不易，且無適當土地可供興建碼頭，已向台灣港務公司爭取租借公務碼頭；在未增租前，以現有碼頭泊靠，將採取併靠方式以二檔或三檔泊靠，並配合交艦期程滾動式修正。